Чтобы донести информацию широкой аудитории, спикерами кампании стали ведущие медиагрупп, которые вещают в телемарафоне.

Телемарафон "Единые новости" присоединился к социальной просветительской кампании Службы безопасности Украины, Национальной полиции и проекту dovidka.info Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, направленной на борьбу с вербовкой украинских подростков спецслужбами рф.

Ежедневно через компьютерные игры, чаты и соцсети российские спецслужбы пытаются завербовать украинских подростков для совершения преступлений против Украины. Предлагая "легкие деньги", враг просит сфотографировать военные объекты, поджечь авто ВСУ, перенести пакет со взрывчаткой или совершить другие действия, которые законодательство квалифицирует как диверсию или теракт.

Все взрослые должны осознать серьезность угрозы для детей, потому что уже были случаи, когда российские спецслужбы взрывали несовершеннолетних вместе со взрывчаткой, которую они переносили. Враг вербует детей из разных семей, независимо от уровня достатка, или благополучия, поэтому всегда помните, что враг может войти в ваш дом через телефон вашего ребенка.

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Чтобы донести информацию широкой аудитории, спикерами кампании стали ведущие медиагрупп, которые вещают в телемарафоне "Единые новости": Людмила Барбир, Александр Васильченко, Валентина Хамайко, Алла Мазур, Петр Демьянчук, Олег Иваница, Татьяна Высоцкая, Елена Чабак и Виктория Малосвитная. У каждого и каждой - также дети подросткового возраста.

Мы призываем зрителей телемарафона проявлять бдительность и интересоваться с кем контактируют ваши дети в интернете и мессенджерах. Российские спецслужбы - жестокие, хитрые и хладнокровные, и не остановятся ни перед чем. Как говорить с ребенком об опасности вербовки можно прочитать на сайте dovidka.info в разделе опасность вербовки.

Детям следует объяснять: если им через соцсети неизвестные предлагают деньги за выполнение сомнительных заданий - нужно сразу сказать родителям и сообщить о попытке вербовки в СБУ - через официальный чат-бот "Спали "ФСБшника" @spaly_fsb_bot в Telegram, на горячую линию по номеру 0800 501 482 или в Национальную полицию по номеру 102.

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