По словам Андрея Рыженко, РФ также имеет проблемы со строительством боевых кораблей.

Из-за проблем с доходами Россия сокращает амбициозные программы по строительству сотен судов для гражданского торгового флота. Об этом в эфире телемарафона рассказал капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

"После распада Советского Союза Россия долгое время вообще ничего не строила. Только в 2023 году там принята государственная программа, которая предусматривала строительство 260 судов для нужд российской экономики. Уже в 2023 году ощущались определенные ограничения возможностей этой программы", - сказал эксперт.

По его словам, одним примеров стал контракт с южнокорейской компанией Samsung Heavy. В 2020 году эта компания заключила контракт с российской компанией "Звезда" на строительство 10 газовозов и 7 танкеров. Суда предназначались для работы на Крайнем Севере, для перевозок по Северному морскому пути в Арктике.

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"Особенность этих судов была в том, что их корпуса - фактически ледокольные. Но где-то через два года после начала полномасштабной войны РФ против Украины Южная Корея вышла из этого контракта. И эти 17 судов построены не будут", - уверен Рыженко.

По его словам, из-за ряда проблем программа, предусматривавшая строительство 260 судов, сокращена примерно на 40 процентов. Как отметил эксперт, это серьезно повлияет на экономику России - на перевозки грузов и пассажиров. Известно, добавил офицер, что теневой флот состоит из судов, которые обеспечивают экономику России, но ей не принадлежат, и рано или поздно страна-агрессор может их потерять.

"Тем более, что сейчас все больше и больше применяются санкции. А в целом ситуация такова, что Россия действительно начинает терять прибыль, как внутренних, так и внешних поступлений. Война все больше и больше забирает, они должны отменять программы гражданской жизни. Я так понимаю, что достаточно быстро это может негативно повлиять на состояние самой Российской Федерации", - рассказал Рыженко.

Подобные проблемы касаются и гражданской авиации РФ. Эксперт напомнил, что Россия фактически присвоила 500 самолетов, принадлежавших европейским компаниям и находившихся в РФ на условиях лизинга. Они все еще находятся в РФ, хотя не летают.

"Но эти самолеты все равно надо обслуживать, а с этим в России серьезные проблемы потому, что собственных таких возможностей у страны-агрессора нет", - сказал он.

Как добавил Рыженко, запасные части поставляются, но это сложный процесс и стоят они значительно дороже, что влияет на стоимость билетов. По данным эксперта, некоторые сложные работы проводятся в Иране, где есть соответствующее предприятие, но производственный процесс значительно затягивается - вместо месяца, длится полгода.

"В конце концов российская экономика не справится. Она точно сейчас находится в негативном состоянии, в состоянии деградации", - считает Рыженко.

Отдельная тема, по его словам, военный флот РФ. Россия планировала построить три авиационных крейсера до 2035 года. Стоимость каждого достигала 12 млрд долларов с учетом авиационного крыла. В то же время, напомнил офицер, Россия уже отказывается от ремонта авиационного крейсера "Адмирал Кузнецов", потому что стоимость восстановления превысила пределы разумного.

Сейчас РФ строит небольшие военные корабли, самый большой из которых - фрегат, так называемой адмиральской серии.

Единственный авианесущий крейсер РФ превращает в металлолом

Напомним, Минобороны РФ скорее всего откажется от ремонта своего единственного авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". В ближайшее время российский ВМФ РФ и "Объединенная судостроительная корпорация" должны решить судьбу корабля. Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что проблема единственного российского авианесущего ракетного корабля - отсутствие соответствующих специалистов и условий эксплуатации такой боевой единицы, а также недостатки проектирования, которое делали в России.

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