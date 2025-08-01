Глава Беларуси сказал, что Россия якобы "заинтересована в воздушном перемирии".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время неформальной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным сделал несколько циничных заявлений о российско-украинской войне и переговорах о мире. В частности, он обратился к лидерам Украины и США.

Лукашенко заявил, что президенту Владимиру Зеленскому стоит "просто сесть за стол переговоров" с Путиным, а не "бросать камни друг в друга", пишут росСМИ.

"Ну не нравится в Беларуси - ну хорошо, да хоть на Луну, куда угодно, но надо просто садиться за стол переговоров", - сказал самопровозглашенный президент Беларуси, обращаясь к Зеленскому.

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Также Лукашенко добавил, что для встречи на уровне лидеров Украины и РФ якобы необходимо "подготовить соответствующую почву". Он обвинил украинского лидера в том, что он якобы не делает все необходимое для такой встречи.

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси высказался об ультиматуме президента США Дональда Трампа по отношению к России. По его словам, главе Вашингтона стоит аккуратно подключаться к урегулированию.

"Указывать не получится", - добавил Лукашенко.

Помимо этого, глава Беларуси сказал, что Россия якобы "заинтересована в воздушном перемирии". Он подчеркнул, что "просил американскую делегацию передать это Трампу".

"Опять, "воздушное перемирие". Я говорю: "Да Россия в этом заинтересована, и президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов, и на голову людям не падали". Уже последний, вы знаете, случай, когда в Беларусь (залетел дрон с) 59 кг взрывчатки, начиненный шариками и прочее. Ну хорошо, что не взорвалась, ударил по десятиэтажному дому, где жили обычные простые люди. Поэтому это опасная вот эта эскалация. Нам надо прекращать", - заявил Лукашенко.

Также он сказал, что никому "не удастся поставить на колени Минск и Москву". По его словам, Беларусь и Россия полны решимости отстоять свои интересы.

Другие заявления Лукашенко об Украине

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "был ему как сын". Он добавил, что украинский лидер якобы разочаровал его.

Кроме того, Лукашенко в марте сказал, что у Беларуси единая позиция с РФ относительно "украинского вопроса". Также он заявил, что если Россия договорится с США, то "труба Украине и Европе вместе взятым".

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