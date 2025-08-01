Компания Samsung официально подтвердила, что целый ряд ее флагманских смартфонов, планшетов и раскладушек будет получать обновления в течение семи лет. При этом речь идет не о патчах безопасности, а мажорных апдейтах системы.
И хотя новые телефоны Pixel от Google также получают обновления в течение семи лет, эффект от решения корейского производителя более серьезный, так как пользователей телефонов Galaxy в разы больше, чем Pixel-юзеров.
Портал Sammobile привел полный перечень таких устройств. Хотя список пока невелик (новая политика не распространяется на модели, выпущенные до января 2024 года), он будет расширяться с выпуском новых флагманских моделей.
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25 Plus
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24 Plus
- Samsung Galaxy S24 Ultra
Samsung Galaxy S24 FE
Кроме смартфонов, расширенная поддержка распространяется и на парочку планшетов Samsung Galaxy Tab:
- Samsung Galaxy Tab S10 Plus
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 FE
- Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus
Таким образом, самый доступный на сегодня телефон Samsung с 7-летней поддержкой – Galaxy S24 FE за 650 долларов. Получается, что он получит последнее обновление Android и One UI только в 2031 году.
В свою очередь владельцы Galaxy S23 и более старых смартфонов, как и раньше, могут рассчитывать только на 4 года обновлений системы и 5 лет обновлений безопасности.
Презентация смартфонов Samsung Galaxy S26 ожидается в начале 2026 года. По имеющимся данным, Samsung не будет выпускать Galaxy S26 и S26 Plus, впервые с 2021 года отказавшись от привычной триады моделей. Их место займут Galaxy S26 Pro и S26 Edge.
Также Samsung подтвердила, что до конца года выпустит свой первый складывающийся втрое смартфон. "Трикладушка" Samsung станет прямым конкурентом Huawei Mate XT, но будет использовать G-механизм, при котором обе стороны экрана сворачиваются внутрь.