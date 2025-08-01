Сейчас самый доступный аппарат Samsung с 7-летней поддержкой – Galaxy S24 FE за 650 долларов.

Компания Samsung официально подтвердила, что целый ряд ее флагманских смартфонов, планшетов и раскладушек будет получать обновления в течение семи лет. При этом речь идет не о патчах безопасности, а мажорных апдейтах системы.

И хотя новые телефоны Pixel от Google также получают обновления в течение семи лет, эффект от решения корейского производителя более серьезный, так как пользователей телефонов Galaxy в разы больше, чем Pixel-юзеров.

Портал Sammobile привел полный перечень таких устройств. Хотя список пока невелик (новая политика не распространяется на модели, выпущенные до января 2024 года), он будет расширяться с выпуском новых флагманских моделей.

Видео дня

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 Plus

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Кроме смартфонов, расширенная поддержка распространяется и на парочку планшетов Samsung Galaxy Tab:

Samsung Galaxy Tab S10 Plus

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus

Таким образом, самый доступный на сегодня телефон Samsung с 7-летней поддержкой – Galaxy S24 FE за 650 долларов. Получается, что он получит последнее обновление Android и One UI только в 2031 году.

В свою очередь владельцы Galaxy S23 и более старых смартфонов, как и раньше, могут рассчитывать только на 4 года обновлений системы и 5 лет обновлений безопасности.

Презентация смартфонов Samsung Galaxy S26 ожидается в начале 2026 года. По имеющимся данным, Samsung не будет выпускать Galaxy S26 и S26 Plus, впервые с 2021 года отказавшись от привычной триады моделей. Их место займут Galaxy S26 Pro и S26 Edge.

Также Samsung подтвердила, что до конца года выпустит свой первый складывающийся втрое смартфон. "Трикладушка" Samsung станет прямым конкурентом Huawei Mate XT, но будет использовать G-механизм, при котором обе стороны экрана сворачиваются внутрь.

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