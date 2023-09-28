На Амурском судостроительном заводе, расположенном в российском Комсомольске, торжественно спустили на воду первые два малых ракетных корабля проекта 22800 - "Удомля" и "Ржев", которые построили для Тихоокеанского флота РФ. В церемонии приняли участие представители руководства Хабаровского края, штаба ВМФ РФ и Объединенной судостроительной корпорации.
Издание Naval News пишет, что от имени Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова поздравил начальник Управления военного кораблестроения контр-адмирал Ильяс Шигапов. Он выразил уверенность, что корабли, когда они будут достроены и испытаны, внесут свой вклад в оперативную мощь ВМФ.
Малые ракетные корабли проекта 22800 несут крылатый ракетный комплекс наземного применения "Калибр", размещенный в системе вертикального пуска, а в перспективе корабли смогут нести и запускать гиперзвуковые ракеты "Циркон". Корабли относительно малы по размерам и водоизмещению, что позволяет им действовать в прибрежных водах и плавать по внутренним речным коммуникациям. МРК этого проекта успешно выполняют поставленные задачи в составе флотов на Балтийском и Черном морях.
Строительством кораблей этого проекта занимаются четыре верфи. На Амурском судостроительном заводе это первый спуск на воду. Предприятие должно выполнить еще два заказа.
Ракетный корвет проекта 22800 "Каракурт" – что известно
Ракетный корвет проекта 22800 "Каракурт" спроектирован Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" в Санкт-Петербурге. Корабль предназначен для поражения стратегических объектов противника, уничтожения надводных боевых объектов и морских объектов противника индивидуально и во взаимодействии с другими силами, а также отражения атак с воздуха. Он также может устранять водолазов, проводить поисково-спасательные операции и оказывать поддержку подразделениям береговой охраны.
Характеристики корабля:
- длина - около 67 метров:
- ширина - 11 метров;
- осадка - 2,8 метра;
- водоизмещение - 860 тонн;
- двигатель – два дизельные двигатели М-507Д-1 мощностью по 7360 кВт каждый и газотурбинным двигателем М70ФРУ мощностью 8830 кВт;
- скорость – до 35 узлов;
- дальность плавания — 2500 морских миль;
- автономность — 12 суток.
Корабль запускает ракеты при волнении моря 5 уровня.
Вооружение корвета:
- 76-мм пушка АК-176МА;
- зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М";
- 30-мм малокалиберные зенитные установки АК-630;
- восьмиячеечная вертикальная пусковая установка 3С-14 для крылатых ракет "Калибр".
Корвет проекта 22800 отличается повышенной мореходностью, высокой маневренностью, малой радиолокационной заметностью. Корабль может нести беспилотный летающий аппарат "Орлан-10".
Потери Черноморского флота РФ в войне с Украиной - главные новости
Защитники Украины уничтожили российский миф о неуязимости Черноморского флота РФ. Даже при отсутствии собстенного военного флота украинские бойцы отправили на дно ракетный крейсер "Москва", которым гордились в Москве.
Кроме того, в ночь на 4 августа СБУ вместе с Военно-морскими силами ВСУ провели операцию, в ходе которой были атакованы российские военные корабли в Новороссийске. В результате "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину, из-за чего не может выполнять боевые задачи.
Также в ночь на 13 сентября Украина нанесла ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе, в результате чего был уничтожен БДК "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону".