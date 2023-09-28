Отмечается, что это очень маневренные корабли с достаточно малым водоизмещением.

На Амурском судостроительном заводе, расположенном в российском Комсомольске, торжественно спустили на воду первые два малых ракетных корабля проекта 22800 - "Удомля" и "Ржев", которые построили для Тихоокеанского флота РФ. В церемонии приняли участие представители руководства Хабаровского края, штаба ВМФ РФ и Объединенной судостроительной корпорации.

Издание Naval News пишет, что от имени Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова поздравил начальник Управления военного кораблестроения контр-адмирал Ильяс Шигапов. Он выразил уверенность, что корабли, когда они будут достроены и испытаны, внесут свой вклад в оперативную мощь ВМФ.

Малые ракетные корабли проекта 22800 несут крылатый ракетный комплекс наземного применения "Калибр", размещенный в системе вертикального пуска, а в перспективе корабли смогут нести и запускать гиперзвуковые ракеты "Циркон". Корабли относительно малы по размерам и водоизмещению, что позволяет им действовать в прибрежных водах и плавать по внутренним речным коммуникациям. МРК этого проекта успешно выполняют поставленные задачи в составе флотов на Балтийском и Черном морях.

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Строительством кораблей этого проекта занимаются четыре верфи. На Амурском судостроительном заводе это первый спуск на воду. Предприятие должно выполнить еще два заказа.

Ракетный корвет проекта 22800 "Каракурт" – что известно

Ракетный корвет проекта 22800 "Каракурт" спроектирован Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" в Санкт-Петербурге. Корабль предназначен для поражения стратегических объектов противника, уничтожения надводных боевых объектов и морских объектов противника индивидуально и во взаимодействии с другими силами, а также отражения атак с воздуха. Он также может устранять водолазов, проводить поисково-спасательные операции и оказывать поддержку подразделениям береговой охраны.

Характеристики корабля:

длина - около 67 метров:

ширина - 11 метров;

осадка - 2,8 метра;

водоизмещение - 860 тонн;

двигатель – два дизельные двигатели М-507Д-1 мощностью по 7360 кВт каждый и газотурбинным двигателем М70ФРУ мощностью 8830 кВт;

скорость – до 35 узлов;

дальность плавания — 2500 морских миль;

автономность — 12 суток.

Корабль запускает ракеты при волнении моря 5 уровня.

Вооружение корвета:

76-мм пушка АК-176МА;

зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М";

30-мм малокалиберные зенитные установки АК-630;

восьмиячеечная вертикальная пусковая установка 3С-14 для крылатых ракет "Калибр".

Корвет проекта 22800 отличается повышенной мореходностью, высокой маневренностью, малой радиолокационной заметностью. Корабль может нести беспилотный летающий аппарат "Орлан-10".

Потери Черноморского флота РФ в войне с Украиной - главные новости

Защитники Украины уничтожили российский миф о неуязимости Черноморского флота РФ. Даже при отсутствии собстенного военного флота украинские бойцы отправили на дно ракетный крейсер "Москва", которым гордились в Москве.

Кроме того, в ночь на 4 августа СБУ вместе с Военно-морскими силами ВСУ провели операцию, в ходе которой были атакованы российские военные корабли в Новороссийске. В результате "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину, из-за чего не может выполнять боевые задачи.

Также в ночь на 13 сентября Украина нанесла ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе, в результате чего был уничтожен БДК "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону".

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