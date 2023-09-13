Большой десантный корабль РФ после атаки невозможно восстановить.

Российский большой десантный корабль "Минск" полностью уничтожен в сухом доке Севастополя во время ракетной атаки в ночь на 13 сентября.

Об этом сообщила нидерландская мониторинговая группа Oryx, причислив судно к уничтоженным.

"Визуальное подтверждение теперь указывает на то, что десантный корабль типа "Ропуча Минск" уничтожен, а не просто поврежден", – говорится в сообщении.

"Минск" внесен в потери РФ в войне против Украины на сайте проекта. Аналитики констатировали, что этот БДК "невозможно восстановить".

Атака на корабли РФ 13 сентября

Ночью в Севастополе раздавались взрывы. Утром Министерство обороны России сообщило, что ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе.

По версии оккупантов всего было выпущено 10 ракет, из которых 7 якобы удалось сбить. Остальные попали по территории завода и вызвали там пожар. В частности оккупанты признали повреждения двух кораблей в доке, называть которые они не стали.

Позже российские телеграм-паблики распространили информацию, что от ударов ракет пострадали подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск". Также заявлялось о гибели двух человек, которые зачем-то решили провести ночь на военном объекте, который контролирует оккупационная армия.

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