Трамп верит, что новые поставки оружия создадут необходимые условия для окончания войны.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф в эти выходные прибудет в Москву. Этот визит может принести "определенные результаты", которые приблизят окончание войны в Украине, заявил посол США при НАТО Мэтт Уитакер.

По его словам, недавно анонсированные дополнительные поставки американского оружия Украине, которые оплатят европейские страны, "создадут условия" для приближения мира.

"Уже видно, что визит посланника Уиткоффа в Москву в эти выходные может принести определенные результаты. Нам нужно, чтобы обе стороны просто согласились на сделку и просто прекратили убийства", - сказал Уитакер.

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Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, темпы продвижения российской армии на фронте остаются высокими уже три месяца подряд. В июле больше всего украинской территории россияне захватили на Новопавловском и Покровском направлении.

Также мы рассказывали, что россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" пехотных групп и отправки диверсионных групп. Особенно активной эта тактика является на Покровском направлении.

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