Уже три месяца подряд темпы российского продвижения остаются относительно высокими за последние полтора года.

Темпы продвижения российских оккупантов на фронте в июле были примерно на том же уровне, что и в июне - захвачено 564 кв км украинской территории. Об этом сообщает украинский мониторинговый проект DeepState.

"Враг вышел фактически на те же цифры, что и в июне (в пределах погрешности)", - говорится в сообщении.

Аналитики также сделали разбивку по всем направлениям фронта, показав наглядно, какой процент потерянной территории и какой процент штурмовых действий приходится на каждое из них:

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Новопавловский - 34% от всей потерянной территории и 12% от всех штурмовых действий за месяц;

Покровский - 22% территории и 35% штурмов;

Лиманский - 12% территории и 15% штурмов;

Харьковский (в т.ч. Купянский) - 9% и 9%;

Торецкий - 5% и 5%;

Северский - 4% и 4%;

Запорожский - 3% и 1,3%;

Сумской - 0% и 11%.

"В данной корреляции наиболее эффективными являются Покровское и Сумское направление, ведь именно там противнику, чтобы достичь успеха надо чаще атаковать. А вот Новопавловский является наиболее проблемным и там враг меньшей кровью, имеет большие успехи. По остальным отрезкам практически 1 в 1, что даже сами удивлены такой точности в цифрах", - добавили в DeepState.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня вечером российские оккупанты нанесли бомбовый удар по стратегически важному мосту в черте города Херсон. Это единственный автомобильный мост, ведущий на остров с жилым массивом Корабел.

Мост устоял, хотя получил значительные повреждения. Местные власти призвали гражданских безотлагательно эвакуироваться с острова, пока мост не уничтожили окончательно.

Также мы рассказывали, что российские оккупанты, вероятно, пытаются обустроить пусковую площадку для "Шахедов" на руинах донецкого аэропорта.

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