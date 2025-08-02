Справиться с этой задачей смогут не все.

Оптические иллюзии и разнообразные головоломки – это не просто веселые задания, которые помогают отвлечься от проблем обыденности и скоротать время. Они еще и чрезвычайно полезны для мозга.

Дело в том, что регулярное решение головоломок, ребусов и других умственных задачек помогает тренировать такие важные в повседневной жизни навыки, как наблюдательность, внимательность к деталям, память и т.д. УНИАН подготовил для вас новое интересное задание.

Ниже вы увидите изображение с хаотично расположенными буквами. Где-то там мы спрятали слово "молоко", и ваша задача состоит в том, чтобы найти его за определенный промежуток времени.

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На эту головоломку мы отвели всего 6 секунд, поэтому советуем не отвлекаться. Спрятанное слово можете искать по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали.

Готовы? Тогда начинаем отсчет времени. Для удобства можете установить таймер.

Что ж, шесть секунд уже истекли. Удалось ли вам отыскать слово "молоко" среди множества букв? Отвлекать мог не только этот хаос, но и тот факт, что буквы расположены на черных и белых линиях. Так что если вы справились за отведенное время, вы действительно очень внимательный к деталям человек.

Ответ на головоломку:

Больше интересностей от УНИАН

Если вам нравятся задания на поиск слов, предлагаем вам кое-что интересное. Попробуйте быстро найти слово "лимонад" на картинке. Справиться надо всего за 12 секунд.

Или же можете проверить свои способности в головоломке, где надо найти слово "трава". На это задание мы отвели 9 секунд.

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