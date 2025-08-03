Конец недели в Украине будет жарким, в нескольких областях дожди (карта)

Осадки сконцентрируются на востоке страны.

В конце недели, 3 августа, в Украине будет жарко. Во многих областях температура повысится на градус-два. Самая высокая температура ожидается на юге, а в северных областях будет комфортнее всего. На востоке, юго-востоке и на крайнем западе пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины температура сегодня повысится до +28°...+29°, только в районе Хмельницкого столбики термометров покажут +26°. На Закарпатье и в Прикарпатье пройдут дожди, возможны грозы.

На севере Украины сегодня будет сухо и очень тепло. Тут столбики термометров покажут комфортные для лета +26°...+28°. Без осадков, лишь небольшая облачность.

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На востоке Украины будет жарко, +29°...+30°. Тут ожидаются дожди, местами сильные. Есть вероятность гроз.

В центральной части Украины будет преимущественно сухо и очень тепло, +27°...+30°. Только на юге Днепропетровщины разогреет до +33°, а по области пройдут дожди.

На юге дожди и грозы вероятны в Запорожской области и в Крыму. На остальной территории будет ясно и солнечно, а температура повысится до +30°...+34°.

3 августа - какой сегодня праздник, приметы погоды

3 августа - день Онуфрия. В этот день приводят в порядок, ремонтируют и убирают закрома - именно туда будут ссыпать зерно нового урожая. Если гремит гром, то будет град.

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