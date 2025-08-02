Россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсионных действий в тылу украинских подразделений. Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
"Таким образом они пытаются заходить в частности в Покровск. Впрочем, российские диверсионные и малые пехотные группы обезвреживаются. Для эффективного противодействия ДРГ (диверсионно-разведывательная группа, – УНИАН) создали и применяем противодиверсионные резервы, задача которых – поиск и уничтожение ДРГ противника", – подчеркнул он в телеграмм-канале.
Главнокомандующий ВСУ добавил, что наиболее сложная ситуация на фронте сейчас наблюдается на Покровском, Добропольском, а также на Новопавловском направлениях.
"Враг наращивает усилия для захвата наших ключевых агломераций, ищет уязвимые места в нашей обороне, ведет активные боевые действия одновременно на нескольких направлениях", – пояснил Сирский.
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Россияне нанесли бомбовый удар по Херсону, попав по стратегически важному мосту, ведущему к микрорайону Корабел.
На фоне удара власти призывают жителей микрорайона Корабел к эвакуации. Отмечается, что была затруднена логистика, из-за чего сложно будет подвозить продовольствие. Кроме того, поврежден газопровод, соответственно некоторое время микрорайон будет без газа.
Между тем украинский военный с позывным "Алекс" сообщил, что россияне усиливают атаки "Шахедами" в прифронтовых городах. Кроме того, дроны типа "Шахед" появились в распоряжении российских подразделений, которые задействованы непосредственно в зоне боевых действий.