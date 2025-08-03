Для пассажиров Ryanair начали действовать новые нормы ручной клади: подробности

Популярный лоукостер Ryanair увеличил минимальную норму ручной клади, за которую не нужно доплачивать. Об этом сказано на сайте авиаперевозчика.
Так, с 1 августа 2025 года начала действовать новая норма – вместо дозволенных ранее параметров сумки 40×25×20 см теперь на борт можно взять сумку размером 40×30×20 см. Действуют нововведения для всех пассажиров – вне зависимости от тарифа.
В то же время большая ручная кладь, за которую вы доплачиваете при покупке билета по базовому тарифу, осталась неизменной. Ее размеры не должны превышать 55×40×20 см.
Стоит отметить, что с этими нововведениями размеры малой ручной клади для пассажиров Ryanair полностью совпадают со стандартами еще одной бюджетной авиакомпании – Wizz Air.
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Ранее мы писали о том, что Ryanair ввел огромные штрафы для буйных пассажиров. Размер штрафов стартует от 500 фунтов стерлингов (более 27 тысяч гривень).