Для пассажиров Ryanair начали действовать новые нормы ручной клади: подробности

Теперь размер малой ручной клади для пассажиров Ryanair полностью совпадают со стандартами Wizz Air.

Популярный лоукостер Ryanair увеличил минимальную норму ручной клади, за которую не нужно доплачивать. Об этом сказано на сайте авиаперевозчика.

Так, с 1 августа 2025 года начала действовать новая норма – вместо дозволенных ранее параметров сумки 40×25×20 см теперь на борт можно взять сумку размером 40×30×20 см. Действуют нововведения для всех пассажиров – вне зависимости от тарифа.

В то же время большая ручная кладь, за которую вы доплачиваете при покупке билета по базовому тарифу, осталась неизменной. Ее размеры не должны превышать 55×40×20 см.

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Стоит отметить, что с этими нововведениями размеры малой ручной клади для пассажиров Ryanair полностью совпадают со стандартами еще одной бюджетной авиакомпании – Wizz Air.

Ryanair – другие новости

Европейский лоукостер Ryanair будет выполнять больше рейсов через аэропорты Варшавы. Компания добавит 25 новых маршрутов через аэропорт "Варшава-Модлин".

Ранее мы писали о том, что Ryanair ввел огромные штрафы для буйных пассажиров. Размер штрафов стартует от 500 фунтов стерлингов (более 27 тысяч гривень).

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