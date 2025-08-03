В Украине регулярно проводят сравнение дронов, которые РФ выпускает по украинским городам.

Количество китайских компонентов в дронах типа "Шахед" выросло в два-три раза. Такое заявление сделал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

В эфире телеканала "Мы – Украина" он отметил, что "Шахеды", которыми РФ атакует Украину, регулярно сравниваются – например, версия 2025 года и 2023-го. Власюк говорит, что доля европейских компонентов в этих дронах уменьшилась.

"Китай берет на себя большую роль. Китай берет на себя, к сожалению, и поставки средств производства, в частности станков с программируемым числовым управлением, поставки редкоземельных и других материалов, металлов. Мы видим поставки из ряда стран того региона микроцеллюлозы и хлопка, необходимого для изготовления взрывчатых веществ", – пояснил он.

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Война в Украине: сотрудничество Китая и России

Экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что Китай уже давно вышел на новый уровень в поддержке России в ее войне против Украины. По его словам, это сотрудничество давно вышло за рамки поставки компонентов.

Он утверждает, что Китай поставляет в РФ "уже готовые дроны, просто разобранные на два-три основных узла, которые надо просто взять, как пазлик, и собрать вместе".

"Ну, и, видимо, все-таки боевую часть россияне вставляют сами. Но боевая часть – самый примитивный элемент в дроне. Все остальное, что сложнее и гораздо технологичнее, полностью делает Китай", – добавил Дикий.

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