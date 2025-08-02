Некоторое время этот микрорайон будет без газа, также сложно будет завозить продовольствие.

Власти Херсонской области призывают жителей микрорайона Корабел к эвакуации на фоне российского удара по мосту в Херсоне. Соответствующее заявление опубликовал в телеграм-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Из-за повреждения моста, ведущего к микрорайону Корабел, настоятельно призываю местных жителей эвакуироваться. Вследствие вражеского авиаудара затруднена логистика. Из-за этого пока сложно будет завезти продовольствие и прочее", – написал он.

К тому же, в результате российского удара был поврежден газопровод. Соответственно, некоторое время этот микрорайон будет без газа.

"Поэтому призываю людей эвакуироваться в другие районы Херсона. Там вы получите всю необходимую помощь, в частности по проживанию. Подробнее о том, как выехать расскажут специалисты областного контакт-центра. Обращайтесь по номерам: 0800 101 102 или 0800 330 951", – проинформировал Прокудин.

Отдельно он отметил, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию. По его словам, российские оккупанты, которые попытаются осуществить любые действия, будут уничтожены немедленно.

Удар по мосту в Херсоне

2 августа российские оккупанты нанесли бомбовый удар по Херсону. Враг ударил по стратегически важному мосту в черте города, пытаясь отрезать от большой земли крупный район.

Как сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, поврежден автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел. Он добавил, что также пострадали три частных дома и многоэтажка.

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