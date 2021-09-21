Со времени оккупации Россией Крыма правозащитники неоднократно удостоверяли милитаризацию полуострова.

Российские оккупанты спустили на воду в Крыму малый ракетный корабль "Аскольд" под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МО РФ.

Евменов прибыл в Керчь в сопровождении рабочей группы адмиралов и офицеров Главного командования ВМФ.

Отмечается, что малый ракетный корабль "Аскольд" станет вторым кораблем проекта 22800, построенным на керченском заводе. Первого "Циклопа" спустили на воду в конце лета 2020 года.

Читайте также"Крым - это Украина": ЕС не признал российские выборы на полуостровеЕще один "Амур" находится на стадии строительства на заводском стапеле, по заказу завершены корпусные работы, продолжается монтаж оборудования.

В этот же день Главком ВМФ России вместе с начальниками профильных управлений Главного командования МВФ проверит ход надводного кораблестроения на местном заводе и ознакомится с деятельностью руководства предприятия по развитию производственных мощностей.

Со времени оккупации Россией Крыма – с 2014 года – правозащитники неоднократно удостоверяли милитаризацию полуострова. Так, россияне восстановили ряд военных баз и перебросили дополнительные военные силы на границу возле Украины.

Кроме того, оккупанты занимаются перевоспитанием детей. В Крыму Россия открыла так называемые патриотические центры и лагеря, в которых несовершеннолетних заставляют одевать в военную форму оккупантов и втягивают в милитарные игры и мероприятия.

В Киеве считают, что Россия планирует разместить на оккупированном полуострове ядерное оружие. По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, российская оккупация и усиление милитаризации Крымского полуострова имеют последствия далеко за пределами Украины, что угрожает общей мировой безопасности.

Автор: Яна Ставская