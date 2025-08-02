Православный праздник сегодня в народе прозвали Исаакий-малинник.

3 августа в новом календаре украинской церкви - день памяти преподобных Исаакия Исповедника, Далмата и Фавста. Рассказываем, какие церковные и народные традиции связаны с этим днем и что за праздник сегодня церковный приходится по старому календарю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

3 августа (16 августа по старому стилю) православные вспоминают преподобных Исаакия Исповедника, Далмата и Фавста, которые жили в IV-V веках и были игуменами Далматского монастыря.

Исаакий жил во времена правления императора Валента. Тот поддерживал арианство - ересь, которая отвергала равенство природы Бога Отца и Бога Сына. Император закрывал православные храмы и устраивал гонения на христиан. Чтобы остановить это, Исаакий пришел в Константинополь к императору и попросил открыть храмы - "…и Господь дарует тебе победу". Но монаха закрыли в тюрьме.

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Вскоре слова Исаакия сбылись: вестготы разбили римскую армию, а сам император погиб. Его преемник Феодосий освободил Исаакия и восстановил права православных.

Преподобный Далмат был воином при дворе Феодосия, но потом принял монашество вместе с сыном Фавстом. Вместе они поселились в обители Исаакия. Через какое-то время Далмат стал ее игуменом, поэтому монастырь назвали в его честь - Далматским. Фавст, сын Далмата, прославился аскетизмом и подвигами, а после смерти отца стал во главе монастыря.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

почитают мученика Раждена, перса;

преподобного Косму, пустынника.

Какой церковный праздник сегодня по старому стилю, мы рассказывали ранее - на 3 августа приходится день памяти преподобных Онуфрия и Онисима Печерских.

С какими молитвами обращаются к святым, что можно и что нельзя делать сегодня

К преподобным Исаакию, Далмату и Фавсту обращаются с молитвами о Божьей милости и заступничестве.

В народе день называют Исаакий-малинник - в это время еще заготавливают поздние сорта малины. Считается, что сваренное в этот день варенье имеет особую силу и спасает от простуд, облегчает боли в желудке и суставах. Ягоды и листья малины также сушат - зимой из них готовят чаи и отвары. Ранее мы подробно рассказывали, как правильно заготовить листья малины для чая.

Согласно народным поверьям, 3 августа считается удачным днем, чтобы начать любое дело - оно принесет хорошие плоды. Благоприятно отправляться в дорогу или навестить близких. Тем, кто трудится в огороде, приметы обещают богатый урожай в следующем году.

Церковь сегодня, как и в другой день, предостерегает от сквернословия, сплетен, злобы, зависти, жадности. Нельзя отказывать в помощи просящим, тем, кто придерживается поста, не следует есть мясо, молочные продукты, яйца и рыбу.

Приметы говорят, что 3 августа нельзя лениться - останешься без денег и удачи. Но вот с уборкой в этот день лучше обождать: не рекомендуют подметать и выносить мусор - можно вместе с мусором "вынести" и деньги, и удачу из дома.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 3 августа

Наблюдая за природой сегодня, можно узнать какой будет погода в октябре, и также в ближайшее время:

дождь с утра - к затяжному ненастью;

сильный ветер и дождь - к холодной осени;

южный ветер - зимой будет много снега;

какая погода 3 августа - такая и в октябре будет.

Народные поверья говорят, что все, что происходит в этот день, повторится осенью.

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