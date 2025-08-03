Аэропорт этого курортного города закрыт.

В российском городе Сочи возник пожар на нефтебазе "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в результате атаки украинского беспилотника.

Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев рано утром в Telegram. В частности загорелся топливный резервуар объемом 2000 куб м, уточнили представители российских экстренных служб.

Росавиация сообщила в Telegram об остановке полетов в аэропорту Сочи.

Видео дня

В Краснодарском крае находится Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге РФ, который часто становится целью атак украинских беспилотников.

Также сегодня губернатор Воронежской области на юге РФ заявил, что в результате удара беспилотника, вызвавшего несколько пожаров, пострадала женщина.

Он добавил, что в результате ночной атаки украинских беспилотников на Воронеж загорелись нескольких домов и хозяйственных построек от падающих обломков беспилотника.

Подразделения ПВО уничтожили около 15 украинских беспилотников над регионом, написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

Удары по РФ

В Ночь на 2 августа Россию массированно атаковали беспилотники. Ппод ударом оказались два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ).

В частности, в Рязани атакован нефтеперерабатывающий завод. В телеграм-каналах публиковали видео очевидцев, где виден столб огня.

А в Самарской области после прилета загорелся Новокуйбышевский НПЗ. На видео, опубликованных в мониторинговых каналах, видно, как после удара по заводу поднимается столб огня и дыма.

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