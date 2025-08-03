Эксперт отметил, что в первую декаду августа ситуация на валютном рынке будет напоминать предыдущие месяцы лета.

Курс доллара в Украине пока что демонстрирует стабильность благодаря усилиям Национального банка. При этом курс евро зависит от ситуации в мире, поэтому весьма непредсказуем.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что украинцам не стоит поддаваться страху и бежать в обменники.

"Смещение фокуса внимания на евро не всегда обосновано и может привести к неожиданным потерям, ведь продажа, например, доллара всегда происходит по курсу ниже курса покупки. Поэтому очевидно переход с доллара на евро - это потеря на курсе продажи и потеря на курсе покупки", - указал банкир.

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Согласно его прогнозу, до 10 августа курс доллара будет находиться в коридоре 41,6 - 42 гривни на межбанке и 41,6 - 42,2 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях буду стоить в Украине 4160 – 4220 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 41600 – 42200 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что курс доллара в Украине в августе вряд ли удивит резкими изменениями.

По его мнению, официальный курс доллара будет в пределах 41,8-42,4 грн. Евро же может колебаться в диапазоне 48,5-50 грн, в зависимости от глобального тренда.

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