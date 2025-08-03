Жара может стать причиной возникновения множества заболеваний, которые даже могут привести к смерти человека.

Поскольку климатические изменения становятся причиной увеличения жарких периодов, ученые решили исследовать, как экстремальная жара влияет на работу человеческого мозга, пишет BBC.

Примерно у одного из 15 000 детей сейчас регистрируется синдром Драве, неврологическое заболевание, которое включает форму эпилепсии. Издание указывает, что такие приступы часто сопровождаются аутизмом, трудностями с речью, проблемами с питанием и тому подобное.

Невролог Санджай Сисодия из Университетского колледжа Лондона рассказал, что синдром Драве - это лишь одно из многих неврологических заболеваний, которые могут обостряться из-за жары.

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Также под влиянием повышения температуры и влажности, чаще фиксируются такие болезни, как эпилепсия, инсульт, энцефалит, рассеянный склероз, мигрень и ряд других.

Указывается, что если на улице температура воздуха выше +26°C, у людей снижается концентрация внимания, ухудшается память, им трудно решать простые задачи.

Издание указывает, что в среднем, температура человеческого мозга редко превышает температуру тела более чем на 1 °C. Однако, когда человек думает, вспоминает что-то или реагирует на окружающий мир, мозг производит значительное количество собственного тепла.

По этой причине наше тело должно прилагать больше усилий, чтобы охладить мозг. Отмечается, что хоть экстремальная жара и меняет работу мозга у всех людей, но чаще всего больше страдают люди с неврологическими заболеваниями.

Также высокие температуры ночью не дают людям нормально спать, из-за чего у них не только ухудшается настроение, но и усиливаются симптомы некоторых заболеваний. Вот почему нередко летом люди просыпаются еще до будильника раздраженные и чувствуют себя разбитыми.

"Для многих людей, страдающих эпилепсией, плохой сон может увеличить риск возникновения судорог", - заметил Сисодия.

Данные также указывают на то, что в жаркие дни увеличивается количество госпитализаций и уровень смертности среди людей, имеющих деменцию. Частично, это связано с тем, что пожилые люди хуже регулируют температуру тела.

Указывается, что в одном из исследований ученые проанализировали данные о смертности от инсульта в 25 странах и обнаружили, что из 1000 смертей от ишемического инсульта два дополнительных случая смерти приходятся на самые жаркие дни.

"Существует связь между экстремальной жарой и неблагоприятными последствиями беременности, такими как преждевременные роды", - говорит профессор глобального здоровья женщин в Имперском колледже Лондона в Великобритании Джейн Херст.

Как указывается, на фоне жары у людей повышается агрессия. Во время аномальной жары на улице количество случаев домашнего насилия возрастает на 5%.

Поэтому, в жару стоит пить много воды и следить, чтобы тело охлаждалось, иначе мозг перестает справляться с нагрузкой. Примечательно, что июнь 2023 года был самым жарким за всю историю наблюдений и это только начало.

Климатические изменения в мире

Ранее УНИАН сообщал, что в Австралии выпал снег 2 августа. Снег шел около двух часов и стал полной неожиданностью не только для детей, но и для взрослых, потому что обычно, это солнечная и засушливая страна. Кое-где выпало 15 сантиметров снега.

Также мы писали, что британские ученые Фелиция Лю и Томас Смит рассказали, что ученые фиксируют значительные изменения климата, из-за которых происходят трансформации уже привычных для нас сезонов года. Они утверждают, что появляются новые времена года из-за деятельности людей. Например, появился "сезон дымки", который наблюдается в северных и экваториальных странах юго-восточной Азии.

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