Электронику и все остальные элементы в реактивных дронах применяют, как у старых "Шахедов".

Обычные "Шахеды" и реактивные дроны этого типа отличаются лишь скоростью и внешним построением двигателя, но полезная нагрузка не отличается. Такое заявление сделал производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

"Я думаю, что она в рамках 50 кг. Электронику и все остальные элементы применяют, как у старых "Шахедов". Давайте дождемся более тщательного изучения обломков этих "Шахедов", потому что это нам предоставит информацию об отличиях или характеристиках, на которые мы можем влиять", – пояснил он в эфире "Украинского Радио".

Специалист добавил, что скорость реакции на реактивные "Шахеды" будет очень малой. Соответственно, когда есть воздушная тревога, необходимо находиться в укрытиях. Он отметил, что угрозу может представлять даже сбитый дрон.

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"Поэтому основная угроза – это то, что у нас есть малая скорость реакции и различие в детекции, потому что эту цель нужно выявлять по-другому. Поэтому подчеркиваю увеличение именно систем детекции, которые позволили бы нам работать более качественно, потому что на самом деле в основе возможности качественно работать по воздушным целям лежит детекция воздушных целей – понимание реальной координаты и высоты пролета", – продолжил он.

По словам Храпчинского, и реактивный "Шахед", и дроны на двигателях внутреннего сгорания прогнозируемые по траектории и не являются маневренными. Поэтому есть определенный промежуток времени, когда можно проследить его полет и понять, где надо перехватывать цель.

"И тогда, если мы говорим о качественной системе детекции, уже можно немного "закрывать глаза" относительно скорости средства поражения, которое будет его перехватывать. Потому что, зная траекторию полета, зная точку, где он будет находиться через 2-3 минуты, мы понимаем, что в этой точке надо поставить средство, которое сдетонирует во время подлета этого "Шахеда". Поэтому надо говорить и о дронах-перехватчиках, которые будут иметь и реактивную скорость, и будут самостоятельно наводиться на элемент уничтожения", – пояснил специалист.

Поэтому надо строить разлогую систему перехвата воздушных целей с такими средствами как автоматические турели, дроны-перехватчики, а также с задействованием мобильных огневых групп.

"У нас должна быть насыщенность средств перехвата в секторе, куда заходит "Шахед". Тогда любые изменения со стороны врага приведут к тому, что он не будет понимать, куда ему двигаться, потому что он будет понимать, что он сразу будет подвергаться сбиванию. И тогда логика использования "Шахеда" будет неэффективна. Да, это дорого, но в любом случае это цена нашего паритета", – констатировал Анатолий Храпчинский.

Реактивные "Шахеды"

Напомним, что несколько дней назад, во время очередной атаки РФ по Украине, Сергей "Флеш" Бескрестнов, который является специалистом в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, предупредил, что украинцы будут слышать новые звуки, поскольку враг начал применять реактивные "Шахеды".

Издание TMZ писало, что пока не будут найдены более дешевые альтернативы, Украине придется сбивать эти дроны дорогими зенитными ракетами. И стоить это будет миллионы.

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