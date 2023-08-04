Впрочем, россияне утром отчитывались, что якобы повреждений нет.

У берегов Новороссийска тонет российское судно. Предварительно, его потопили в ночь на 4 августа во время атаки морских дронов.

Как сообщают российские паблики, атака беспилотных катеров-камикадзе на военно-морскую базу в Новороссийске не была столь "неудачной", как об этом отчитывалось минобороны РФ. Поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Интересно, что несколько часов назад прокремлевский канал SHOT отчитывался, что атаку надводных дронов ВСУ в Новороссийске "отбили" экипажи десантного корабля "Оленегорский горняк" и противодиверсионного катера "Суворовец". Что-то в версии пропагандистов не совпадает.

В Сети появилось видео, на которых судно наклонилось на бок и медленно тонет. Вблизи него находятся несколько других судов, вероятно для эвакуации экипажа.

Украинское Минобороны и Генштаб атаку пока не комментируют. Россияне же продолжают уверять, что "паники нет".

Впрочем, офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" иронично прокомментировал поражение российского БДК. Он опубликовал фотографию тонущего судна и несколько комментариев россиян, которые уже не верят Шойгу и Ко.

"Что-то подозревают", - отметил "Штирлиц".

Атака морской дронов на Новороссийск

В ночь на 4 августа в Новороссийске прогремела серия громких взрывов. Российские паблики заявляют об атаке морских дронов.

Минобороны РФ заявило, что ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск двумя морскими дронами, но их якобы уничтожили огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд военно-морской базы.

По данным главы региона Кондратьева, пострадавших и разрушений нет. Впрочем, сейчас местный порт закрыли для движения судов.

Вас также могут заинтересовать новости: