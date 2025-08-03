3 августа 2025 года - знаменательная дата для нашей страны.

3 августа 2025 - знаковая дата для нашей страны, поскольку праздник сегодня в Украине посвящен нашим Вооруженным силам. На международном уровне принято поздравлять сестер, а в народных традициях - усердно работать. Мы рассказали важнейшие факты о том, какой сегодня праздник и чего нельзя делать.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

В эту дату родилось пятеро выдающихся украинцев - общественный деятель Григорий Галаган, филолог Емельян Огоновский, художник Олег Минько, певица Александра Зарицкая, военнослужащий "Азова" и Герой Украины Виталий Грицаенко.

В официальном календаре 3 августа - праздник Военно-воздушных сил или День ВВС Украины. Помимо авиации, к этому подразделению относятся зенитно-ракетные, радиотехнические, инженерные войска. Мы чествуем всех героев, которые защищают украинское небо, а также отдаем дань уважения погибшим пилотам и операторам ПВО.

Какой сегодня праздник в мире

Самое известное торжество этой даты - Международный день сестры. Если у вас есть такая родственница, то стоит ее поздравить и вспомнить общие моменты из детства.

Есть и другие всемирные праздники сегодня, такие как День арбуза, День прощения, День канцтоваров, День собаки-поводыря.

3 августа родились личности, которых знает весь мир - писатель Клиффорд Симак, музыкант Джеймс Гетфилд, режиссер Матье Кассовитц, ученый Танака Коити, актриса Эванджелин Лилли.

Какой сегодня праздник церковный

Современный православный календарь приурочивает эту дату памяти игуменов и аскетов Исаакия, Фавста и Далмата. Праздник сегодня в староцерковном стиле - день чествования Киево-Печерских монахов Онуфрия и Онисима.

Какой праздник 3 августа в народе

Славянские приметы описывают сегодняшний день так:

южный ветер предвещает дождь, северный - засуху;

если муравьи сделали высокие муравейники, то зима будет снежной;

малина плодоносит второй раз - к затяжному бабьему лету.

Зная, какой сегодня церковный праздник, верующие могут провести его за молитвами о благословении в начинаниях. Очень удачной эта дата считается для любой работы руками. Всё сделанное получится отлично. А ещё, по украинским верованиям, можно заключать брак.

Что нельзя делать сегодня

Несчастливый сегодня праздник для уборки - это единственное запрещенное дело. Также запрещено лениться и долго лежать в кровати (кроме болеющих людей).

Вас также могут заинтересовать новости: