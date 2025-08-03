Кремль молчит в ответ на демонстративное развертывание американских атомных подводных лодок.

Президент США Дональд Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки ближе к России, отвечая на ядерную риторику экс-президента РФ Дмитрия Медведева. Этот шаг стал кульминацией словесной войны между лидерами, развернутой в социальных сетях, пишет The Telegraph.

Медведев, который ранее назвал требования США о прекращении огня "шагом к войне", пригрозил ядерным ударом в случае обострения. В ответ Трамп отправил ближе к РФ атомные субмарины, разоблачив "ядерный блеф" Москвы. Несмотря на провокационный характер действий США, Кремль пока воздерживается от официального ответа, хотя всегда ведет себя симметрично.

"Шаг господина Трампа скорее театральный, чем изменение ядерной позиции США", - пишет издание.

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Американские аналитики расценивают это молчание как признак дипломатической игры со стороны Путина, который, вероятно, не желает эскалации. Между тем, прокремлевские обозреватели в российских СМИ высмеяли решение Трампа, назвав его "истерикой" и "бессмысленной болтовней".

Эксперты указывают, что главной целью маневра США является давление на Путина, который до сих пор не продемонстрировал готовности к уступкам в вопросе Украины. Если до 8 августа не будет прогресса, Трамп обещает новые санкции и торговые ограничения против союзников Москвы.

На фоне этого Дмитрий Медведев, который когда-то позиционировал себя как реформатор, все больше выглядит фигурой маргинальной, ища внимания через провокационные заявления, которые, по слухам, могут быть связаны с личными привычками.

В прошлом году The Insider сообщил, что "самые неуклюжие" посты Медведева в социальных сетях появлялись вскоре после того, как в его московский адрес происходили новые поставки из тосканского виноградника.

Слухи о том, что Медведев пьет, распространяются уже более десяти лет и становятся все более громкими, поскольку его выпады усиливаются, а также появляются кадры, на которых он засыпает на ряде официальных мероприятий.

Алкоголь может частично объяснить его превращение из политика, который ухаживал за Западом, в того, кто теперь осуждает западных лидеров. Но более вероятно, что он просто жаждет внимания - и Трамп только что его оказал, даже если назвал Медведева "неудачником".

"Настоящей целью маневра подводной лодки почти наверняка является сам Путин - человек, которым Трамп восхищается, но который его разочаровал из-за его отказа пойти на уступки по Украине", - предположило издание.

Ядерная эскалация между США и Россией

Напомним, что Трамп объявил Путину о новом ультиматуме по войне в Украине. В ответ Медведев заговорил о войне с США. Он, в частности, отметил, что "каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне" не между Россией и Украиной, а между Россией и США.

В то же время Трамп заявил, что США задействуют ядерные подводные лодки. Он пояснил, что распорядился разместить две атомные подводные лодки в "соответствующих районах" на случай, если "глупые" и провокационные заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева "окажутся чем-то большим".

Как пишет The Telegraph, реакция президента США Дональда Трампа на агрессивные заявления экс-президента России Дмитрия Медведева создает опасный прецедент, когда ядерная политика может формироваться под влиянием эмоций и сообщений в соцсетях.

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