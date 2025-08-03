Эти "огненные облака" могут привести к непредсказуемым климатическим изменениям.

Из-за лесных пожаров в штатах Юта и Аризона, а также вблизи Гранд-Каньона, образовались огромные "огненные облака", которые еще называются пирокумулятивные облака, пишет Independent.

Высокие конвекционные облака наблюдали над местом пожара в Аризоне в течение семи дней подряд. Их подпитывает сухой и сильный ветер. Указывается, что "огненные облака" могут привести к непредсказуемым климатическим изменениям.

Такие "огненные облака" образуются, когда воздух над огнем перегревается и поднимается в виде большой дымовой колонны. Эти гигантские облака, которые поднимаются, можно увидеть за сотни километров и они могут напоминать наковальню (массивный опорный кузнечный инструмент - прим. ред).

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В материале указывается, что пирокумулятивные облака могут создавать опасные нисходящие потоки воздуха, из-за чего огонь способен быстро распространяться и вызывать грозы.

По мнению экспертов, увеличение частоты появления таких облаков может быть связано с изменением климата, что способствует продлению сезона пожаров, засухам и экстремальным погодным явлениям.

Указывается, что экстремально высокие температуры и сильные ветры только продолжают подпитывать пожары. Также они мешают усилиям пожарных по локализации возгораний и создают условия, которые губернатор штата Юта назвал "ужасными".

Погодные аномалии в мире

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