Сейчас известно о 7 раненых.

В ночь на 3 августа оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате чего разрушены три частных дома, возникли пожары.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким и добавил, что сейчас известно, что 23 частных дома, 12 многоквартирных домов, шесть автомобилей, отделение почтовой связи, магазин стройматериалов получили повреждения.

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"Пострадали семь человек - четырем из них медицинская помощь оказана на месте. По состоянию на утро в больнице находятся 57-летний и 74-летний мужчины в состоянии средней тяжести, 32-летнему мужчине оказана помощь амбулаторно", - детализировал Ким.

Кроме того, по его данным, в Николаевском районе враг трижды атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду. Там обошлось без пострадавших.

Удар оккупантов по Николаеву

Ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому микрорайону Николаева. В городе вспыхнул пожар.

Ночью глава Николаевской ОГА Виталий Ким, по состоянию на 00:18 госпитализировали трех человек. Еще нескольким пострадавшим была оказана помощь на месте.

В то же время в ГСЧС Николаевщины сообщали, что в результате российского ракетного удара были разрушены частные дома мирных жителей.

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