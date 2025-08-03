Гросси призвал к "максимальной военной сдержанности" вблизи ядерных объектов.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о фиксации взрывов и задымления в районе одного из вспомогательных объектов, находящегося рядом с площадкой Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте агентства. По его словам, команда МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции услышала взрывы и увидела дым, поднимавшийся с соседней территории. Там, по словам представителей станции, сегодня было атаковано одно из вспомогательных сооружений.

Согласно данным агентства, полученным от представителей ЗАЭС, примерно в 9 утра сооружение "было обстреляно из артиллерии и дронами". Сам объект расположен в 1200 метрах от площадки станции.

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"Любая атака вблизи атомной электростанции, независимо от предполагаемой цели, представляет потенциальную угрозу для ядерной безопасности и должна быть предотвращена. Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных объектов, чтобы предотвратить риск ядерной аварии", – сказал Гросси.

Стоит отметить, что в заявлении не сказано, с какими именно представителями ЗАЭС общалась команда МАГАТЭ.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция находится под контролем оккупантов с марта 2022 года. В мае 2025 года в "Энергоатоме" сообщали, что нескольких работников станции россияне лишили свободы – среди них есть как осужденные, так и пропавшие без вести (об их судьбе ничего неизвестно). Кроме того, в начале вторжения россияне запытали до смерти водолаза ЗАЭС Андрея Гончарука.

Forbes недавно выпустило материал, в котором спрогнозировало, что российский диктатор Путин может пойти на подрыв Запорожской АЭС, если потерпит поражение в своей попытке захватить Украину. Такое мнение высказал британский эксперт из Лестерского университета, автор книги "Атомный шантаж" Саймон Беннет. Он говорит, что сейчас Путин использует станцию для шантажа.

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