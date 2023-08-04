Десантный корабль россиян атаковал надводный дрон СБУ с 450 килограммами тротила.

Служба безопасности Украины провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате которой был поврежден большой вражеский десантный корабль "Оленегорский горняк".

Соответствующее видео УНИАН предоставили источники в СБУ. На записи видно, как надводный дрон СБУ, начиненный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 членов экипажа.

По данным источника, спецоперацию проводили совместно с ВМС.

"В результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи. Поэтому все заявления россиян об "отбитой атаке" - фейк", - рассказал собеседник.

Также источник в спецслужбе напомнил, что это уже не первая успешная спецоперация СБУ с использованием надводных дронов. В частности, атака на корабли рф в Севастопольской бухте в октябре прошлого года и недавний подрыв Крымского моста - дело рук СБУ.

Атака на корабли РФ в Новороссийске - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 августа в Новороссийске прогремела серия громких взрывов. Российские паблики заявляют об атаке морских дронов.

Минобороны РФ заявило, что ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск двумя морскими дронами, но их якобы уничтожили огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд военно-морской базы.

По данным главы региона Кондратьева, пострадавших и разрушений нет. Впрочем, сейчас местный порт закрыли для движения судов.

Впрочем, атака беспилотных катеров-камикадзе на военно-морскую базу в Новороссийске не была столь "неудачной", как об этом отчитывалось Минобороны РФ. Поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

В сети появилось видео, на которых судно наклонилось на бок и медленно тонет. Вблизи него находятся несколько других судов, вероятно для эвакуации экипажа.

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