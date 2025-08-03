Сегодня и завтра К-индекс не превысит 2 единиц.

3 августа на Земле сохранится спокойная магнитная обстановка. По прогнозам метеорологических и космических служб, никаких магнитных бурь в этот день не ожидается.

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Geomag сообщают, что уровень геомагнитной активности будет низким. К-индекс останется в пределах 1-2 единиц, а это значит, что магнитное поле Земли будет стабильным. Аналогичные данные публикует и сервис MeteoAgent.

Таким образом, 3 августа пройдёт без магнитных бурь, и поводов для беспокойства нет. Метеочувствительные люди могут чувствовать себя спокойно - влияние солнечной активности на самочувствие будет минимальным.

Видео дня

Магнитные бури

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов солнечного ветра.

Эти явления могут по-разному сказываться на нашей жизни. Во-первых, они влияют на технику: во время сильных бурь возможны сбои в радиосвязи, навигационных системах (например, GPS), а также в работе спутников и линий электропередач.

Во-вторых, магнитные бури могут отражаться на самочувствии людей. Особенно чувствительно их переносят метеозависимые.

Учёные внимательно следят за космической погодой и заранее предупреждают о возможных всплесках активности, чтобы мы могли вовремя принять меры предосторожности.

Вас также могут заинтересовать новости: