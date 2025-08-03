Подразделения ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому микрорайону Николаева. После атаки в городе вспыхнул пожар.

Как сообщил в телеграм-канале глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, по состоянию на 00:18 медики госпитализировали трех человек. Еще нескольким пострадавшим была оказана помощь на месте.

В то же время в ГСЧС Николаевской области проинформировали, что в результате российского ракетного удара были разрушены частные дома и повреждены дома мирных жителей.

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"Подразделения ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы и ликвидируют пожар на месте удара. Есть пострадавшие", – добавили там.

Спасатели также поделились кадрами с последствиями российского террора:

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