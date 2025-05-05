Легендарный Skype официально прекратил свою работу: как сохранить чаты и файлы

Вместо Skype пользователям предлагается перейти в аналогичный Teams.

Эпоха Skype подошла к концу 5 мая. Microsoft официально подтвердила закрытие некогда популярного сервиса голосовых и видеозвонков. О планах закрыть Skype стало известно в феврале 2025 года.

Пользователи Skype уже начали получать соответствующие уведомления. Им предлагают перейти в аналогичный Teams с помощью существующей учетной записи, чтобы сохранить доступ к чатам и контактам.

Для тех, у кого есть файлы и чаты в Skype, Microsoft предлагает экспортировать данные заранее. Для этого необходимо:

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Перейти на страницу экспорта данных Skype.

Авторизоваться через Microsoft-аккаунт, связанный со Skype.

Выбрать данные для экспорта: беседы, файлы или оба варианта.

Нажать "Отправить запрос".

После этого пользователь получит ZIP-архив со своими данными из Skype. В Microsoft уточнили, что функция экспорта будет доступна до января 2026 года, после чего данные будут навсегда удалены с серверов

Сервис Skype начал свою работу еще в 2003 году, а в 2011 был приобретен корпорацией Microsoft, которая интегрировала его в свои продукты, включая Windows, Windows Phone и даже Xbox. Но с появлением Microsoft Teams в 2017 году судьба Skype была предрешена.

Примечательно, что в августе 2024 года Microsoft выпустила крупное обновление для Skype. Одним из самых заметных изменений стало полное удаление рекламы, вдобавок в мессенджер внедрили новые функции, основанные на искусственном интеллекте.

В 2025 году основным мессенджером украинцев является Telegram, хоть в информационном пространстве активно ведется дискуссия необходимости запретить мессенджер в Украине. УНИАН писал, что "Дія" может стать базой для украинского мессенджера.

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