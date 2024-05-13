Украинский мессенджер предлагают создать на базе "Дії".

Украине стоит сделать свою альтернативу "Телеграму", например, на базе приложения "Дія". Об этом заявил аналитик общественной организации "Аналитический центр Информационных ресурсов" Александр Олешко на пресс-конференции.

"У нашей группы исследователей возникла такая идея создать проект... который базируется на основе одного из самых популярных приложений сейчас в стране, который действительно показал себя достаточно качественным удобным сервисом. Это наш украинский "Дія", который разработан на нашем украинском коде украинскими разработчиками", - отметил Олешко.

Так, добавил он, можно сделать отдельное дополнение программы, отдельный сервис, который будет действовать подобно, например, "Кабинету военнообязанного".

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"Мы предлагаем разработать, и имеем в этом вопросе большие наработки, такое приложение "Дія. Каналы". Что даст это для обычного пользователя? Это даст для гражданина Украины возможность получить своевременную быструю информацию, так же как она получается в "Телеграме" или в другом мессенджере, или в Facebook-группе, от официальных представителей", - сказал Олешко.

Он добавил, что речь могла бы идти, в частности об Офисе президента, Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, средствах массовой информации или общественных организациях.

"То есть мы можем таким образом дать доступ и официальным представителям общественных организаций или государственных учреждений, и институтов, и средствам массовой информации", - отметил аналитик и добавил, что обнародованная информация перед публикацией будет проверяться.

В то же время Олешко относительно того, на каком этапе находится эта идея, отметил, что "пока это предложение". "Мы разработали релиз и проект предложения... Мы готовы на фидбек", - сказал он.

Ситуация с Телеграм в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что неизменна в своем мнении о необходимости регулирования работы Telegram в Украине, а заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Николай Балабан назвал его самой опасной социальной сетью.

Европа же хочет обу здать массу нелегального контента в Telegram, регулятором станет Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций. Если приложение не подчиняется, организация может наложить штраф.

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