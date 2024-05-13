Украине стоит сделать свою альтернативу "Телеграму", например, на базе приложения "Дія". Об этом заявил аналитик общественной организации "Аналитический центр Информационных ресурсов" Александр Олешко на пресс-конференции.
"У нашей группы исследователей возникла такая идея создать проект... который базируется на основе одного из самых популярных приложений сейчас в стране, который действительно показал себя достаточно качественным удобным сервисом. Это наш украинский "Дія", который разработан на нашем украинском коде украинскими разработчиками", - отметил Олешко.
Так, добавил он, можно сделать отдельное дополнение программы, отдельный сервис, который будет действовать подобно, например, "Кабинету военнообязанного".
"Мы предлагаем разработать, и имеем в этом вопросе большие наработки, такое приложение "Дія. Каналы". Что даст это для обычного пользователя? Это даст для гражданина Украины возможность получить своевременную быструю информацию, так же как она получается в "Телеграме" или в другом мессенджере, или в Facebook-группе, от официальных представителей", - сказал Олешко.
Он добавил, что речь могла бы идти, в частности об Офисе президента, Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, средствах массовой информации или общественных организациях.
"То есть мы можем таким образом дать доступ и официальным представителям общественных организаций или государственных учреждений, и институтов, и средствам массовой информации", - отметил аналитик и добавил, что обнародованная информация перед публикацией будет проверяться.
В то же время Олешко относительно того, на каком этапе находится эта идея, отметил, что "пока это предложение". "Мы разработали релиз и проект предложения... Мы готовы на фидбек", - сказал он.
Ситуация с Телеграм в Украине
Как сообщал УНИАН, ранее глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что неизменна в своем мнении о необходимости регулирования работы Telegram в Украине, а заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Николай Балабан назвал его самой опасной социальной сетью.
Европа же хочет обу здать массу нелегального контента в Telegram, регулятором станет Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций. Если приложение не подчиняется, организация может наложить штраф.