Компания оставила попытки вдохнуть новую жизнь в свой некогда популярный мессенджер.

Похоже, что Microsoft готовится навсегда распрощаться с некогда самой популярной "звонилкой" Skype. Произойдет это в ближайшие месяцы.

В коде последнего обновления журналисты XDA Developers нашли такой текст: "Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжите созваниваться и переписываться в Teams".

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Впервые Skype был запущен в далеком 2003 году, а 2011-м Microsoft приобрела его за $8.5 млрд и с тех пор интегрировала куда только можно. Но в последние годы разработчики начали отдавать приоритет другому своему корпоративному мессенджеру – Teams.

Примечательно, что в августе этого года Microsoft выпустила крупное обновление для своего сервиса аудио- и видеозвонков. Одним из самых заметных изменений стало полное удаление рекламы, вдобавок в Skype внедрили новые функции, основанные на искусственном интеллекте.

Очевидно, это не помогло вернуть былую популярность, поэтому сервис полностью закроют.

Не так давно Microsoft удалила из Windows культовый инструмент, который присутствовал в OC десятилетиями – речь о текстовом редакторе WordPad. Он представлял собой нечто среднее между "Блокнотом" и Office Word.

В 2025 году основным мессенджером украинцев является Telegram, хоть в информационном пространстве активно ведется дискуссия необходимости запретить мессенджер в Украине. УНИАН писал, что "Дія" может стать базой для украинского мессенджера.

Меж тем WhatsApp, самая популярная платформа для обмена сообщениями в мире, ранее научилась переводить голосовые сообщения в текст. Аналогичная фича существует и в Telegram, но полноценно доступна только за деньги.

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