В одно время Skype пользовались фактически все, поскольку альтернативы ему не было.

Корпорация Microsoft внезапно решила вернуть интерес пользователей к Skype, популярному приложению для общения из 2010-х, у которого в то время по сути не было альтернатив. Впрочем, за последние годы он утратил актуальность на фоне появления более универсальных и функциональных мессенджеров.

С недавним обновлением из Skype была полностью удалена вся реклама, на которую жаловались пользователи. Еще Microsoft освежила дизайн, благодаря чему сервис стало более простым и интуитивным. Также была повышена скорость и плавность работы приложения, пишет Gizchina.

Появилось и парочка новых полезных функций, в том числе на базе ИИ. Например, теперь можно генерировать картинки прямо в окне чата. А пользователи Skype на iOS и Android смогут автоматически входить в мессенджер, если они ранее вводили свои данные в другие приложения Microsoft.

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Пока что обновленный Skype доступен на Windows в виде тестовой беты для пользователей, зарегистрированных в Skype Insider Program. Ожидается, что в ближайшие недели выйдет обновление для всех желающих и сразу на всех платформах, в том числе Linux и macOS.

Ранее Telegram обновился и получил много новых функций. В мессенджере появился встроенный браузер, магазин мини-приложений (можно найти на вкладке "Поиск") и возможность дарить внутреннюю валюту "Звезды".

Как сообщал УНИАН, в информационном пространстве в последние месяцы активно ведется дискуссия необходимости запретить Telegram в Украине. В связи с этим появилась инициатива создать альтернативу "Телеграму", в частности, на базе приложения "Дія".

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