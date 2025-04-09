Такой робот до сих пор находится на стадии разработки.

В Японии представили новый тип робота, который был вдохновлен животным, а именно лошадью. Четвероногий робот, который называется Corleo, предназначен для управления человеком. Его анонсировал японский производитель Kawasaki Heavy Industries накануне выставки, которая начнется 13 апреля. Об этом пишет Live Science.

Однако такой робот до сих пор находится на стадии разработки, функциональный прототип пока не обнародован.

"Этот робот, в отличие от предыдущих ботов в форме животных, таких как собака Спот от Boston Dynamics, предназначен для того, чтобы на нем ездили люди, поскольку машина использует искусственный интеллект (ИИ) и специально разработанные ноги для навигации по сложным местностям", - объяснили в материале.

Видео дня

В видео, которое опубликовала компания Kawasaki, можно увидеть, как Corleo спускается со скалистых обрывов, продирается сквозь заросший лес, пересекает заснеженный ландшафт и переходит вброд через ручей. Однако это видео не содержит реальных кадров, ведь робот еще не настолько разработан, чтобы на нем можно было ездить.

"CORLEO - это совершенно новое средство передвижения, которое сочетает в себе мотоцикл Kawasaki и технологии робототехники", - рассказал исполнительный директор Kawasaki Такаши Торьи.

Известно, что робот имеет четыре ноги, каждая из которых может двигаться независимо от другой. Также эти ноги оснащены коленями, которые направлены внутрь и резиновыми двупалыми копытами, напоминающими козьи или оленьи. По словам представителей компании, однажды этот робот сможет переносить на себе до двух человек в различных условиях.

"Задний блок ног может подниматься и опускаться независимо от переднего, что позволяет ему поглощать удары во время ходьбы и бега. Четыре ноги оснащены копытами с разделенной на левую и правую части структурой, изготовленной из резины - материала, который поглощает неровности поверхности и является устойчивым к скольжению. Эти копыта могут адаптироваться к различным местностям, включая луга, каменистые участки и щебеночные поля", - рассказали представители Kawasaki на странице концепта Corleo на своем вебсайте.

Особенности работы с лошадиной силой

В Kawasaki говорят, что Corleo будет иметь систему искусственного интеллекта, которая улучшит его баланс и навигацию. В то же время робот будет реагировать на движения тела всадника, как настоящая лошадь. Кроме того, робот будет иметь дисплей перед водителем, на котором будет размещена важная информация.

"Оснащен приборной панелью, которая отображает уровень водорода, маршрут до вершины, положение центра тяжести и другую информацию. Ночью он поддерживает оптимальную езду, проектируя маркеры на дорожное покрытие, чтобы указать путь вперед", - отметили представители Kawasaki.

Однако этот робот пока остается лишь концептом. По словам представителей компании, его могут запустить до 2050 года. В компании также не раскрыли других деталей относительно скорости Corleo, дальности поездки или времени автономной работы.

Другие разработки роботов

Как писал УНИАН, в США представили роботов-гуманоидов, которые ходят более плавными и естественными движениями, что напоминает человеческую ходьбу. Кроме того, эти роботы могут делать удары пяткой, отталкивания носком и синхронизированные махи руками.

Также Германия заявила о создании "лучшего в мире" робота-гуманоида, который создан для того, чтобы люди сосредоточились на творчестве и досуге, вместо выполнения повседневных дел.

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