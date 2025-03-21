Робот сможет вместо человека выполнять домашние дела.

Немецкая робототехническая компания Neura Robotics намерена создать своего гуманоидного робота третьего поколения 4NE-1 в июне 2025 года. Разработчики говорят, что он будет лучшим на рынке, пишет Interesting Engineering.

Робот имеет рост 1,8 метра и весит 80 кг. Также он может переносить грузы весом 15 кг. Особенностью такого робота являются сменные предплечья, которые можно настроить для выполнения различных задач.

"Робот 4NE-1 был разработан быстро, с использованием широкого спектра услуг, моделей и вычислительных платформ Nvidia в сфере искусственного интеллекта. Neura приписывает быструю разработку робота в значительной степени Nvidia. Недавно компания выпустила видео на YouTube, которое подчеркивает потенциал робота как для бытовых, так и для промышленных применений, демонстрируя, как он выполняет домашние задания", - добавляют в материале.

Видео дня

С помощью сенсорной кожи и возможностями обучения 4NE-1 может адаптироваться и работать лучше со временем. В Neura уверяют, что робот создан для того, чтобы люди сосредоточились на творчестве и досуге, вместо выполнения повседневных дел.

"Это должен быть лучший робот на рынке. Я очень взволнован тем, что покажу что-то в июне, что на самом деле превзойдет всех других гуманоидов на этой планете", - добавил генеральный директор Neura Robotics Дэвид Регер.

В целом для самого мощного технологического события в мире (CES 2025) многие компании представили человекоподобных роботов. В частности робот "Мелодия", который создала компания Realbotix, легко собирается и разбирается. В то же время "CASBOT 01", который представила китайская компания Lingbao CASBOT, является полноразмерным человекоподобным роботом.

"Neura Robotics все еще стремится занять доминирующую позицию в этой конкурентной среде. Компания намерена усилить свою научно-исследовательскую деятельность после того, как в январе получила значительное увеличение финансирования. Ее цель - разработать широко распространенных человекоподобных роботов, способных выполнять бытовые и промышленные задачи", - подчеркнули в Interesting Engineering.

Несмотря на конкуренцию со стороны США и Китая, немецкая компания намерена показать себя как серьезного игрока в сфере автоматизации, сочетая передовое оборудование и программное обеспечение для улучшения сотрудничества между человеком и роботом.

Создание роботов в мире - последние новости

Как писал УНИАН, робот-гуманоид Atlas от Boston Dynamics первым научился танцевать брейк-данс. Такие движения он изучил с помощью обучения с подкреплением - на основе примеров, полученных путем захвата и анимации движений человека.

Также сообщалось, что робота-гуманоида научили точно забивать гвозди. В частности во время такой задачи робот использует систему захвата движения Noitom Perception Neuron PRO, которую применяют для обучения движения и машинного обучения, а также для приложений дистанционного управления.

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