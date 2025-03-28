Походка этих роботов очень напоминает человеческую.

Американская робототехническая компания Figure представила человекоподобных роботов, которые ходят более плавными и естественными движениями. Об этом сообщает Interesting Engineering.

"Мы представили контроллер естественной ходьбы, обученный исключительно в симуляции с помощью сквозного обучения с подкреплением. Это позволяет парку роботов Figure быстро обучаться надежным проприоцептивным стратегиям передвижения и обеспечивает быстрые циклы инженерных итераций", - отметили в заявлении компании Figure.

Для разработки таких роботов компания Figure положилась на обучение с подкреплением (RL) в физическом симуляторе. RL - это подход ИИ, когда контроллер обучается методом проб и ошибок, используя сигнал поощрения, позволил гуманоидному роботу Figure 02 ходить походкой, похожей на человеческую.

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Отмечается, что компания тренировала свой контроллер RL в высокоточной физической симуляции с ускорением на графическом процессоре, имитируя многолетние данные за считанные часы.

Эти роботы могут показывать движения, которые подобны человеческим, а именно удары пяткой, отталкивание носком и синхронизированные махи руками.

"Мы представили контроллер естественной ходьбы, обученный исключительно в симуляции с использованием сквозного обучения с подкреплением. Это позволяет парку роботов Figure быстро обучаться надежным проприоцептивным локомоторным стратегиям и обеспечивает быстрые циклы инженерных итераций", - добавили в заявлении компании.

В издании подытожили, что благодаря искусственному интеллекту роботы могут интерпретировать и реагировать на команды в реальном времени, управлять неожиданными объектами и эффективно сотрудничать.

Роботы-гуманоиды - последние новости

Ранее в Германии заявили о создании лучшего робота-гуманоида в мире, который создан для выполнения повседневных дел. Известно, что он может переносить грузы весом 15 кг, а также имеет сменные предплечья.

Также сообщалось, что робот-гуманоид Atlas от Boston Dynamics первым научился танцевать брейк-данс. Разработчики заявляют, что это "самый ловкий человекоподобный робот в мире".

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