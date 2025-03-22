У Крэша были очень густые брови, что не свойственно японцам, вспоминает Шухей Йошида.

При продвижении Crash Bandicoot Sony столкнулась с неожиданной проблемой в Японии: герой выглядел слишком отталкивающим для местной аудитории.

Бывший глава Playstation Шухей Йошида рассказал, что японским маркетологам не понравились его густые брови, зелёные глаза и общее "волосатое" оформление. "Крэш был… страшноватым, выглядел как дикое животное".

Чтобы адаптировать персонажа, его решили сделать менее "хищным" и более мультяшным: глаза перекрасили в карий, брови сделали тоньше, а текстуру кожи заменили на блестящую, будто пластиковую.

Видео дня

Однако одной смены облика оказалось недостаточно - японцы попросту не знали, кто такие бандикуты. Поэтому маркетинговая команда придумала яркую рекламную кампанию, где Крэш превратился в рок-звезду с гитарой, а в ролике звучала песня, объясняющая, кто он такой.

Ранее Шухей Йошида рассказывал, что Playstation оказалась на грани закрытия из-за Playstation 3. Sony потеряла миллиард долларов из-за провальной консоли, но всё обошлось благодаря другим подразделениям компании.

Вас также могут заинтересовать новости: