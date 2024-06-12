Этот вид был грозным хищником около 100 млн лет назад.

В Австралии палеонтологи нашли новый вид птерозавра. Окаменелые останки летающей рептили были обнаружены в 2021 году куратором музея Кронозавра Корнера в Ричмонде Кевином Петерсеном. Теперь же ученые идентифицировали окаменелые кости.

Останки были классифицированы как Haliskia peterseni, новый род и вид ангангерианских птерозавров, пишет Newsweek.

Птерозавры - группа летающих рептилий, живших во времена динозавров, от позднего триаса до конца мелового периода. Они известны своими разнообразными размерами и приспособлениями: от маленьких птицеподобных существ до огромных хищников с большим размахом крыльев.

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Исследовательскую группу возглавила докторантка Адель Пентланд, которая идентифицировал экземпляр по форме черепа, расположению зубов и строению плечевой кости. "Имея размах крыльев около 15 футов (4, 57 м), Халиския была грозным хищником около 100 млн лет назад, когда большая часть центрально-западного Квинсленда находилась под водой", - рассказала ученая.

Ученые рассказали, что у этого экземпляра целые нижние челюсти, часть верхней челюсти, 43 зуба, позвонки, ребра, кости крыльев и часть ноги, а также тонкие кости горла, предполагающие наличие мускулистого языка для питания рыбами и головоногими моллюсками.

"Это открытие является потрясающим стимулом для науки, образования и регионального туризма. Я очень рад, что мое открытие - это новый вид, поскольку моя страсть заключается в том, чтобы помочь сформировать современные знания о доисторических видах", - прокомментировал Петерсен.

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