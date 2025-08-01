Языковой омбудсмен отметила, что сейчас встает вопрос дерусификации.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что во время военного положения удалить упоминание о русском языке из Конституции Украины невозможно. Тем не менее, она считает, что к этому нужно готовиться. Такое мнение она высказала в эфире национального телемарафона.

"Действующая Конституция не предоставляет особого статуса русскому языку. Однако в статье 10, когда речь идет о языках национальных меньшинств и русском языке, он выделяется и стоит отдельно. Проблема не только в букве этой статьи, но и в том, как она десятилетиями толковалась и использовалась для сохранения доминирования русского языка в публичном пространстве, СМИ и образовании", - сказала Ивановская.

Языковой омбудсмен добавила, что сейчас встает вопрос дерусификации. Она подчеркнула, что в будущем стоит внести определенные изменения в Конституцию.

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"Но это не значит, что мы должны заниматься бездействием, ждать. Наоборот, именно сейчас нужно начинать работу, готовить аналитическую базу, вести профессиональную дискуссию, искать конституционно выверенные формулировки, которые лишат язык страны-агрессора любого привилегированного статуса в украинском правовом поле. Речь идет не об ущемлении, а о восстановлении исторической справедливости", - заверила Ивановская.

Кроме того, языковой омбудсмен заявила, что языковая реинтеграция временно оккупированных территорий Украины должна быть поэтапной и добровольной.

"Языковая реинтеграция - это чрезвычайно деликатный и очень серьезный вопрос. Она должна быть поэтапной, добровольной и обязательно в контексте общего курса украинизации", - сказала Ивановская.

Ивановская призвала отменить особый статус русского языка в Украине

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что уважение к языкам национальных меньшинств является важным. Тем не менее необходимо отменить особый статус русского языка в Украине.

Ивановская считает, что нужно устранить символическое неравенство в законодательстве. По ее словам, в условиях вооруженной агрессии Москвы русский язык является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации.

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