Новая планета под названием Gliese 12b расположена всего в 40 световых годах от нас.

Международная команда ученых открыла потенциально пригодную для жизни планету размером с Землю, которая расположена всего в 40 световых годах от нас. Как пишет The Guardian, статья об этом открытии была опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Обнаруженная планета получила название Gliese 12b.

"Мы провели расчеты "на глазок", - сказал один из авторов исследования Шишир Дхолакия. - "Мы выяснили, что она, вероятно, размером с Землю, что она, вероятно, имеет умеренный климат, и что она очень, очень близко".

По его словам, на планете может быть температура, подходящая для того, чтобы на поверхности могла скапливаться жидкая вода. Это важно, потому что такие планеты считаются потенциально пригодными для жизни.

Gliese 12b размером с Землю или чуть меньше, как Венера. Температура ее поверхности оценивается в 42 градуса Цельсия.

Ее 12-дневная орбита проходит вокруг Gliese 12, холодного красного карлика в созвездии Рыб. Gliese 12 примерно на четверть меньше Солнца, а температура его поверхности составляет около 60 % от температуры Солнца.

"Она находится всего в 40 световых годах от нас, и это не означает, что мы сможем добраться до нее в ближайшем будущем, но это означает, что мы можем направить на нее самые большие космические телескопы в мире и понять, какой может быть ее атмосфера", - говорит Дхолакия.

Ранее ученые заявили, что разгадали тайну потерянной воды Венеры. Исследователи предполагают, что Венера могла потерять воду в результате химической реакции, называемой диссоциативной рекомбинацией HCO+.

