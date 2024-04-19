Помимо своей поразительной длины, древняя змея может рассказать нам больше об эволюции подобных гигантских змей.

Новый анализ окаменелых позвонков, обнаруженных в западной Индии, выявил существование вида гигантских змей, длина которых во взрослом состоянии могла достигать от 11 до 15 метров.

Исследователи из Индийского технологического института Рурки, стоящие за этой работой, признают некоторую неопределенность в своих оценках, но предполагают, что недавно идентифицированная рептилия, которую они назвали Vasuki indicus, возможно, равнялась размеру самой большой змеи в истории, Титанобоа, которая вымерли около 58 миллионов лет назад.

По сравнению с видами змей, которые существуют сегодня, V. indicus находится далеко впереди. Что касается проверенных измерений, самая длинная из ныне живущих змей имеет размеры всего лишь 7,67 метра.

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Останки, обнаруженные в пласте окаменелостей в формации Нареди в западно-индийском штате Гуджарат, должны были быть отложены в том месте, где когда-то было солоноватое озеро или лагуна, в начале эоцена, более 40 миллионов лет назад.

Помимо своей поразительной длины, древняя змея может рассказать нам больше об эволюции подобных гигантских змей. Оценив размер, форму и характеристики окаменелостей и сравнив их с известными видами, исследователи отнесли эту змею к ныне вымершему семейству Madtsoiidae.

"Здесь мы сообщаем об открытии гигантской змеи-мадцоида, одной из крупнейших змей, когда-либо зарегистрированных, из интервала, соответствующего теплому периоду среднего эоцена (~ 47 миллионов лет назад) в Индии", - пишут исследователи в своей опубликованной статье.

Географ Дебаджит Датта и палеонтолог Сунил Баджпай проанализировали 27 позвонков длиной до 62,7 миллиметров и шириной до 111,4 миллиметров. Окаменелости, а также предыдущие исследования древних змей указывают на широкое цилиндрическое тело.

Судя по характеристикам позвоночника змеи, маловероятно, что она проводила большую часть времени в воде или на деревьях. По словам исследователей, V. indicus, скорее всего, был медленной змеей, которая ловила свою добычу из засад, как и анаконда.

Судя по тому, что мы уже знаем о древних змеях и линиях, связывающих их с сегодняшними видами, можно сделать вывод, что семейство, к которому принадлежит эта змея, скорее всего, впервые появилось в Индии, а затем распространилось в Европу и Африку около 56-34 миллионов лет назад.

"Биогеографические соображения, рассматриваемые в сочетании с его взаимоотношениями с другими индийскими и североафриканскими мадцойидами, позволяют предположить, что Васуки представляет собой реликтовую линию, зародившуюся в Индии", - пишут Датта и Баджпаи.

Учитывая гигантские размеры V. indicus, вполне вероятно, что она жила в относительно теплом (28 °C) климате в этой части Индии, где более высокие температуры означают более высокую скорость метаболизма у хладнокровных рептилий.

Таким образом, это не просто удивительное открытие вида змей, но и еще один источник данных для понимания климатических моделей древнего прошлого.

"Извлечение дополнительного материала и новых таксонов (в том числе крупных форм) может дать дальнейшее понимание систематики и биогеографии мадцоид", - заключают Датта и Баджпаи.

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