Ученые считают, что изначально в системе было три звезды, но две слились, создав более молодую звезду.

Ученые разгадали загадку странной пары звезд, разница в возрасте между которыми составляет более миллиона лет.

Как пишет Independent, по словам исследователей, звездные пары обычно очень схожи по возрасту, как близнецы. Однако в случае со звездной системой HD 148937, находящейся за тысячи световых лет от нас, одна из звезд примерно на 1,4 миллиона лет старше другой.

Анализируя данные Европейской южной обсерватории (ESO), ученые полагают, что изначально в системе было три звезды, но две из них столкнулись и слились, создав "красивое" облако газа и пыли, или туманность, окружающее HD 148937.

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Отмечается, что это слияние, вероятно, произошло около 2,6 миллиона лет назад, когда новообразованная звезда также стала магнитной, в отличие от своего более старого собрата.

Ранее ученые установили, что звезды-пожиратели планет во Вселенной гораздо более распространены, чем считалось ранее, как показало недавнее исследование. Это происходило примерно в 1 из 12 исследованных случаев, и, согласно исследованию, даже стабильные звезды среднего возраста, такие как наше Солнце, поглощают целые планеты.

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