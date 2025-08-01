Этот вид обитает на морском дне.

В водах залива Кардиган впервые с 2021 года заметили акулу-ангела (Squatina). Это редкое и увлекательное наблюдение подтверждает, что популяция вида до сих пор присутствует в прибрежных водах Уэльса.

Организация Wildlife Trust of South and West Wales установила на дне подводные камеры с приманками, чтобы изучать рацион дельфинов и морское разнообразие. Их расположили в разных местах и включили запись всего на один час. Исследователям удалось зафиксировать огромное количество диких животных, включая паучьих крабов, рыб-ластов и редкую ангел-акулу.

Эти акулы находятся на грани исчезновения - их популяция резко сократилась из-за интенсивного отлова и разрушения природной среды. Они обитают на морском дне, где искусно прячутся, ожидая добычу: плоских рыб, ракообразных и моллюсков. Однако такое поведение делает их легкой добычей для траловых сетей, а из-за медленного размножения вид оказывается под серьезной угрозой исчезновения.

Менеджер по охране и исследованию морской среды в WTSWW Сара Перри рассказала, что их команда была в восторге от этой встречи:

"До начала этого проекта ангельские акулы не были сняты на видео в заливе Кардиган с 2021 года. Это наблюдение произошло в критический момент, когда правительство Великобритании обсуждает запрет донного траления в морских заповедных зонах".

Что известно об акуле-ангеле

Это род акул из семейства Squatinidae, которые имеют характерную приплюснутую форму тела, что делает их похожими на скатов. Из-за необычной внешности и плоского тела их часто путают со скатами.

Ангеловая акула обыкновенная (Squatina squatina) включена в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN) со статусом критически угрожаемого вида.

Такую акулу заметили в Уэльских водах еще в 2019 году. До этого ученые считали, что их можно встретить только возле Канарских островов.

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