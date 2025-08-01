По словам премьера, украинская таможня должна соответствовать стандартам ЕС.

Уже на следующей неделе правительство начнет формировать конкурсную комиссию для отбора руководителя Государственной таможенной службы Украины. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Она отметила, что провела совещание с министром финансов Сергеем Марченко.

"Поручила вынести на рассмотрение следующего заседания правительства решение о формировании конкурсной комиссии для отбора руководителя таможни. Важно провести этот отбор прозрачно и профессионально", - отметила премьер.

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По ее словам, таможня должна стать современной сервисной службой, которая будет соответствовать стандартам ЕС и "стопроцентно честно работает на наполнение бюджета".

Реформа таможни - главные новости

Как отмечали специалисты Экономической экспертной платформы и Института социально-экономической трансформации, Украина теряет на различных махинациях на границе 270-450 млрд грн, а непосредственно бюджет - от 80 до 150 млрд грн.

В сентябре 2024 года Рада приняла закон о реформе таможни, который предусматривал перезагрузку по образцу БЭБ, прозрачный конкурс на должность главы Гостаможслужбы и его политическую независимость, переаттестацию всех работников в течение 18 месяцев с даты назначения нового главы и тому подобное. Однако конкурс на главу ГТС так и не был объявлен.

Кабмин планировал до 17 июня подготовить план структурной реформы таможни, который будет предусматривать, в частности, кадровые решения, но пока на ее реализацию не хватает средств, заявлял тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что согласованный с МВФ бенчмарк по внедрению реформы таможни был сдвинут на конец года, пока не будет найдено средств.

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