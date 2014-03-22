В Сибири заговорили о независимости от России

В столице Республики Бурятии Улан-Удэ, которая входит в состав Сибирского федерального округа, прошел митинг против агрессии России в Крыму под лозунгом «Не будем душить чужую свободу». Об этом сообщает Голос Америки.

В сообщении отмечается, что в отличие от правоохранителей, протестующих было немного: на 10 участников митинга - 150 полицейских и агентов ФСБ, рассказывают очевидцы. За митингом, который проходил на торговой площади города, наблюдало около трех десятков представителей прессы.

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«Большинство населения Бурятии не понимает, чем нам грозит эта война. В этот момент нам было бы неприятно ассоциироваться хоть чем-нибудь с милитаристами, агрессорами», - заявила одна из организаторов акции Надежда Низовкина.

По словам Низовкиной, следствием агрессивной политики России в Крыму, станет окончательное подавление свобод в самой России: «Как известно, сейчас вносятся очень серьезные поправки в законодательство. Наш Уголовный кодекс им, наверное, показался слишком мягким. Теперь у нас будет запрещено, во-первых, оправдание фашизма, во-вторых, обсуждение Крымского вопроса, в-третьих, пересмотр итогов Великой Отечественной войны. Почему-то никто не вспоминает, что разжигание агрессивной войны это тоже - статья в Кодексе. И сейчас ее можно было бы вполне применить к нашему правительству и до наших проправительственных новостей».

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Она призвала всех присутствующих понять, что украинцы боролись за свою свободу и культурную самобытность - это то, что ущемляется в Бурятии.

«Это дело не только Украины. Это дело Бурятии. Мы прекрасно знаем, что сейчас запрещается бурятский язык. Бурятский язык - это национальный язык, так же как и украинский. Украинцы сейчас борются за свой язык, за свою державу. Мы должны бороться за элементы бурятской государственности. Мы должны поддержать этот прецедент. Мы не должны обсуждать - кто они - бандеровцы, оранжисты, фашисты - все эти ярлыки на них навешивает наша власть. Мы должны только радоваться, что создается прецедент реально независимого государства с одной из бывших Советских республик», - заявила Низовкина.

По словам бурятского правозащитника Доржо Дугарова, также присутствовавший на митинге, буряты всегда тепло относились к украинцам, которые являются для них вдохновением того, как надо бороться за свои права. «Свобода - это пример и надежда для Бурятии также получить свою свободу и независимость», - заявил Дугаров.