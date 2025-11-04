Ограничения поставок электроэнергии планируют применять к населению и промышленным предприятиям.

В среду, 5 ноября, с 7 утра до 21 вечера в энергосистеме Украины будут введены почасовые графики отключений света для бытовых потребителей в ряде регионов Украины. Об этом предупреждает Укрэнерго.

В результате последствий массированных российских ракетно-дронных атак на инфраструктуру, энергетики вынуждены в очередной раз применить меры ограничения потребления.

Предварительно выключать электроэнергию потребителям будут от одной до двух очередей.

Видео дня

При этом промышленные потребители будут получать меньшие мощности поставки электроэнергии с 7:00 до 22:00.

Ситуация в энергосистеме остается непростой и может меняться динамично, в зависимости от обстоятельств. То же касается и графиков, которые также могут корректироваться в дальнейшем в течение суток.

В Укрэнерго традиционно призвали потребителей не перегружать сеть и контролировать потребление электроэнергии.

Отключения света в Украине

В течение прошлого месяца российские оккупанты регулярно пытались наносить удары по критической инфраструктуре Украины с использованием дронов и ракет. В октябре таких массированных обстрелов было зафиксировано семь. Чаще всего мишенями становились гражданские объекты в Сумах, Чернигове, Харькове, Полтаве и столице.

В таких условиях глава Укрэнерго Виталий Зайченко обратился к бытовым потребителям с призывом не перегружать сеть и не нагревать воздух в домах до комфортных 20-22°C тепла с помощью кондиционеров и обогревателей. Спасти от холода должен дополнительный свитер, говорит энергетик.

Вас также могут заинтересовать новости: