Певица провела время в семейном кругу.

Украинская певица Джамала отправилась в Турцию, где не только насладилась видами Стамбула, но и провела время с родней. Артистка показалась с родителями, сестрой и племянницами.

В своем блоге Instagram победительница Евровидения-2016 рассказала, что имела возможность встретиться с семьей, которая проживает в Турции, перед своей командировкой в Катаре.

Впервые за долгое время Джамала увидела отца и маму. Также она провела время с родной сестрой Эвелиной и ее дочерьми. Как оказалось, все они также связали жизнь с музыкой.

"Истамбул. Семья. Остановка перед Катаром", - подписала кадры артистка.

Поклонники Джамалы тепло оценили ее новые фотографии и отметили невероятное сходство между родственниками. Подписчики засыпали творческую семью комплиментами в комментариях:

"А красиво же как!"

"Хорошая семья! Стамбул - моя мечта!

"Красивые фото!"

Сама же Джамала отметила, что была рада провести время с родными, а особенно с родителями. Певица дала понять, что именно мама с папой являются для нее примером.

"Как хорошо это все... Мои краши", - написала она.

К слову, недавно Джамала поделилась трогательными фото со своим мужем. Артистка поздравила Сеит-Бекира с днем рождения. Возлюбленному исполнительницы исполнилось 34 года.

