Предложенные НКРЭКУ изменения в правила розничного рынка электроэнергии, которые позволят отключать потребителей-неплательщиков даже во время судебных процессов, являются правильным решением. Об этом заявила партнер ЮК Altelaw&Sempra, председатель правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации Ольга Савченко.

"К сожалению, именно отключение - это наиболее эффективный метод для повышения платежной дисциплины. И я считаю, что это правильное решение. Также законодательно была введена и более зарегулированная процедура отключений, в частности, это было сделано в законе 4213, принятом в феврале этого года. Я думаю, что общее правило для нас как для страны цивилизованной должно быть так: нет оплаты за ресурс - нет ресурса. Поэтому это хорошее решение", - отметила Савченко.

В то же время, по ее словам, одних изменений в правила недостаточно - для эффективного внедрения нужна согласованная работа всех ветвей власти.

"Регулятор, конечно, может принять постановление, рекомендацию, но должна быть комплексная работа Регулятора, Верховной Рады Украины, Министерства финансов, возможно, для того, чтобы теория реализовывалась на практике и плюс для того, чтобы создать дополнительные инструменты для решения проблематики", - отметила эксперт.

Савченко также подчеркнула, что на рынке существуют потребители, которых нельзя отключить, но это не должно создавать цепную реакцию долгов.

"Мы понимаем, что все равно есть субъекты, которых нельзя отключить. Они не платят. Но поставщик и рынок не должны от этого страдать и не должен из-за этого создаваться этот круговой рынок долгов", - сказала она.

Савченко добавила, что только при условии создания прозрачных механизмов гарантий и взаимной ответственности между государством, местными властями и потребителями можно будет остановить практику бесплатного потребления электроэнергии.

Ранее Всеукраинская энергетическая ассамблея поддержала инициативу Регулятора по уточнению пункта 7.11 Правил розничного рынка электрической энергии, которая позволит прекратить практику злоупотреблений со стороны небытовых потребителей-должников.