Чтобы машина служила дольше, некоторые вещи лучше постирать вручную или отнести в химчистку.

Иногда стирка может повредить не только одежду, которую вы кладете в стиральную машину, но и саму машину, пишет HuffPost.

Издание расспросило экспертов, какие вещи никогда не следует класть в стиральную машину и какой вред они могут ей нанести. Вот их ответы.

1. Слишком много моющего средства

Использование большого количества моющего средства на самом деле не означает, что одежда будет чище.

"Худшее, что люди делают со своими стиральными машинами, - это используют слишком много моющего средства", - сказал Патрик Ричардсон.

Моющее средство изготовлено на масляной основе, поэтому оно плохо смывается. Если вы будете добавлять его слишком много, он накопится в стиральной машине, пояснил эксперт.

"Когда он накапливается, ваши сенсоры не работают эффективно. Вы [также] можете иметь запах плесени в своей стиральной машине", - добавил специалист.

Сколько моющего средства нужно добавлять? По словам Ричардсона, около 2 столовых ложек для полной загрузки будет достаточно. К слову, он советует избегает капсул, которые обычно содержат больше моющего средства, чем нужно для одной загрузки.

"Использование меньшего количества моющего средства продлевает срок службы вашей стиральной машины, и это прекрасно для вашей одежды. Поэтому это просто беспроигрышный вариант", - сказал он.

Также следует учитывать тип моющего средства, которое вы используете. Ричардсон предпочитает использовать стиральное мыло вместо моющего средства, поскольку оно содержит меньше химических веществ (что означает меньше масла) и менее агрессивно воздействует на стиральную машину. Хотя стиральное мыло содержит меньше химических веществ, растительные, гипоаллергенные и детские моющие средства также менее жирные, чем обычные моющие средства.

Если вы использовали слишком много моющего средства, но теперь перестанете это делать, накопления в конце концов смоются, говорит Ричардсон.

2. Смягчитель для белья и ароматические шарики

Наверняка вам нравится приятный аромат одежды после стирки, но соответствующие средства могут быть вредными для стиральной машины. По словам эксперта, они выводят из строя датчики и забивают шланги.

Зато, если вы хотите смягчить одежду и избавиться от электризации, он рекомендует добавить в сушилку шарик из алюминиевой фольги. Для аромата попробуйте эфирные масла нанести на шерстяной шарик и сушить его вместе с одеждой.

3. Мелкие предметы: детские носки, нижнее белье, шнурки от обуви, носовые платки

Вы замечали, что иногда ваши носки исчезают после стирки? Да, они могут "потеряться" в вашей стиральной машине, подтвердил эксперт.

"Они могут застревать в маленьких щелях и даже... оказаться в шланге", - пояснил Ричардсон.

Чтобы решить эту проблему, перед стиркой положите мелкие вещи в сетчатый мешок для белья.

4. Большие вещи: одеяла, пледы, коврики

Слишком большая вещь тоже может негативно сказаться на работе машины.

"Когда вы превышаете вместимость [стиральной машины], это может привести к ее разбалансировке, поскольку это тяжело для ремней и шестерен. Они не рассчитаны на такой большой вес", - утверждает Ричардсон.

Если крупногабаритные вещи не помещаются в вашу стиральную машину, лучше всего постирать их в прачечной, где машины больше, или обратиться в профессиональную химчистку, говорит старший директор Американского института уборки Кристин ДиНиколантонио.

При стирке больших вещей важно учитывать тип машины. Например, если вы стираете подушку, вы можете класть её в машину с фронтальной загрузкой. Но если у вас машина с вертикальной загрузкой, придется стирать две подушки одновременно, чтобы машина не теряла баланс, объяснила ДиНиколантонио.

5. Обувь

В инструкциях по уходу за некоторой обувью указано, что ее можно стирать в стиральной машине. Но чтобы избежать повреждения машины, обувь целесообразно положить в сетчатый мешок для одежды или наволочку на деликатный режим стирки в холодной воде. Об этом рассказала менеджер бренда стиральных машин Whirlpool Морган Лалонд.

"Это помогает предотвратить сильное опрокидывание по барабану", - сказала она.

Эксперт также предлагает добавить в барабан старые полотенца или одежду, чтобы помочь сбалансировать загрузку.

Однако обувь из таких материалов, как кожа, винил, замша и резина, никогда не следует класть в стиральную машину, поскольку она может испортиться, предостерегла она.

6. Металлические предметы: пряжки для ремней, монеты, ключи

"В целом металл и стиральные машины плохо сочетаются... От этого может помяться барабан и треснуть дверца стиральной машины", - сказал Палмер-Смит.

Он рекомендует всегда опорожнять карманы, чтобы избежать попадания мелких предметов в машинку.

Куртки с тяжелой фурнитурой - молниями, кнопками - также могут поцарапать стиральную машину, поэтому их лучше стирать вручную или профессионально чистить, сказал ДиНиколантонио.

7. Изделия из резины: коврики, сапоги, подушки

Если положить резиновые предметы в стиральную машину, тепло может привести к их расплавлению и распаду.

"Если резина распадается на более мелкие кусочки, насосы могут быть повреждены, а фильтры засорены, поскольку кусочки циркулируют по системе", - пояснил Палмер-Смит.

Уход за вашей машиной и осознание того, что можно, а что нет, поможет избежать дорогостоящего ремонта и обеспечить ее бесперебойную работу в течение многих лет.

Ранее УНИАН писал, что не все вещи можно стирать в холодной воде. Холодная вода уменьшает риск испортить одежду или вызвать усадку ткани. Но, как отмечают эксперты, у горячей воды тоже есть свои преимущества. Горячая вода идеально подходит для материалов, которым требуется глубокая очистка и дезинфекция. Главное при этом - знать, какую одежду следует стирать в горячей воде, а какую, наоборот, лучше стирать в прохладной воде, чтобы сохранить ее внешний вид и структуру.

