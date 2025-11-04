Речь идет о ситуации на Днепропетровщине.

Ответственные за построение и гибель военных во время действия режима военного положения, что противоречит приказам высшего военного командования, из-за угрозы российских ракетных ударов, должны быть наказаны.

Об этом в эфире Еспресо сказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Надо учитывать скорость баллистических ракет, которые в любую точку Украины долетают за считанные минуты. Поэтому вопрос не в том, что запрещено выстраивать личный состав непосредственно у линии боевого соприкосновения или линии фронта. А вообще по всем объектам, где расположены наши военные, построение недопустимо", - подчеркнул он.

Нардеп напомнил, что об этом говорится в ряде приказов главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сирского, которые были изданы после ряда вражеских ударов по полигонам.

"К большому сожалению, всегда есть человеческий фактор. По юридической терминологии - это эксцесс исполнителя, конкретного командира. Возможно, он с преступной самоуверенностью думает, что подобные несчастные случаи и трагические ситуации именно с его подразделением не случатся. Поэтому позволяет себе принимать такие решения", - подчеркнул Вениславский.

При этом отметил, что должна быть жесткая ответственность и суровое наказание тех, кто пренебрегает такими приказами главнокомандующего ВСУ в условиях режима военного положения и это приводит к гибели людей.

"Тогда это будет сдерживающим фактором для других, чтобы не допускать таких нарушений, не выполняя требований военного руководства страны", - подчеркнул Вениславский.

По его словам, решение о построении, когда речь идет об угрозе для жизни и здоровья украинских военнослужащих, - абсурдны.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Группировки войск "Восток" российские оккупанты 1 ноября нанесли ракетно-дроновой удар по общинам Днепропетровской области, в результате которого погибли военные.

Сообщалось, что работают соответствующие правоохранительные органы, в частности проверяются обстоятельства по соблюдению и выполнению требований распоряжений главнокомандующего и Генерального штаба ВСУ о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрета (ограничения) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещения в непредназначенных для этого местах.

Журналист ТСН Дмитрий Святненко сообщил, что в Днепропетровской области россияне баллистикой атаковали военных, которых собрали на торжественное по строение для награждения. Там, в частности, погиб его брат - 43-летний Владимир Святненко с позывным "Знахарь", который был пилотом БПЛА и служил в 35 отдельной бригаде морской пехоты.

Отмечал, что собрали лучших пилотов и пехотинцев бригады на открытой местности, куда и прилетела баллистика.

После того ГБР начало проверку обстоятельств происшествия. А в ВСУ сообщили, что Командование 30-го корпуса морской пехоты провело отстранение на соответствующих должностях в бригаде.

